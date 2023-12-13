中評社北京12月13日電／網評：綠色發展，動能煥新



來源：人民日報 作者：周珊珊



著力構建綠色低碳循環經濟體系，加快形成科技含量高、資源消耗低、環境污染少的產業結構，經濟綠色化程度大幅提高的過程，就會成為發展潛力和後勁持續增強的過程



下大功夫，練真功夫，堅定不移走綠色發展道路，以“綠”為底，向“綠”而行，打好法治、市場、科技等政策“組合拳”



天津港保稅區，法國液化空氣集團天津氫能供應基地註冊啟動。上海臨港新片區，特斯拉儲能超級工廠項目落戶。江蘇昆山，星巴克建起綠色環保咖啡烘焙工廠。中國歐盟商會發布的《中國歐盟商會商業信心調查2023》顯示，95%的受訪企業計劃在2050年前實現在華業務去碳化，46%的企業打算在2030年前實現碳中和。今年以來，眾多綠色低碳項目成為外商在華投資的新方向，折射綠色發展的強勁勢頭，也為我們觀察中國經濟打開了一扇窗。



觀察今年經濟發展，綠色無疑是一個重要的關鍵詞。截至10月底，全國可再生能源發電裝機規模再創新高，約占全國發電總裝機的一半；1—10月，新能源汽車產銷量同比分別增長33.9%和37.8%，市場占有率達到30.4%；前三季度，以電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”產品出口，同比增長41.7%……一串串鮮活數據，彰顯今年以來我國綠色低碳發展取得的積極成效，照見發展向“綠”、動能煥新的堅實步伐。



生態環境保護和經濟發展不是矛盾對立的關係，而是辯證統一的關係。保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。習近平總書記指出：“要站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展，把資源環境承載力作為前提和基礎，自覺把經濟活動、人的行為限制在自然資源和生態環境能夠承受的限度內，在綠色轉型中推動發展實現質的有效提升和量的合理增長。”著力構建綠色低碳循環經濟體系，加快形成科技含量高、資源消耗低、環境污染少的產業結構，經濟綠色化程度大幅提高的過程，就會成為發展潛力和後勁持續增強的過程。

