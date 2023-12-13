中國經濟回升向好的世界回響

在欽州集裝箱中心站，鐵海聯運班列整裝待發（11月24日攝，無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月13日電／據新華網報導，2023年是中國三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。這一年，中國頂住外部壓力、克服內部困難，經濟回升向好，高質量發展扎實推進。國際觀察人士認為，在世界經濟艱難復甦之際，中國經濟回升向好提振了全球增長信心。



今年以來，中國經濟回升向好，前三季度國內生產總值（GDP）同比增長5.2%，增速在主要經濟體中仍名列前茅。與此同時，經濟發展的內生動力不斷增強，前三季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率升至83.2%，其中三季度貢獻率提升至94.8%。



國際貨幣基金組織駐華首席代表史蒂文·巴奈特指出，中國仍然是全球經濟增長最大引擎，貢獻全球增長量的三分之一。



泰國泰中“一帶一路”研究中心主任威倫·披差翁帕迪表示，在全球經濟面臨下行壓力的背景下，中國經濟展現出巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，中國仍然是全球經濟增長的關鍵引擎。



日本SUGENA株式會社董事長須毛原勲說，中國經濟回升向好態勢明顯，在全球主要經濟體中增速突出，是世界經濟的重要增長引擎，中國經濟增長對亞太地區經濟發展影響巨大。

