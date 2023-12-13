81套明代人物畫珍品在港展出

12月12日，觀眾在香港故宮文化博物館參觀明代人物畫珍品。（來源：新華社） 中評社北京12月13日電／據新華社報導，香港故宮文化博物館全新展覽“香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品”12日正式揭幕。展覽從故宮博物院繪畫珍藏中精選了81套明代人物畫珍品，涵蓋約60位畫家的作品，其中14套為國家一級文物。



據介紹，此次展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，是香港故宮文化博物館第二次舉辦大型故宮繪畫瑰寶展。展品涵蓋14世紀中期至17世紀中期明代繪畫名家的作品，是明代歷史、文化和生活的寫照。



展品將分四期展出，每期展出時間約三個月，展期至2024年11月30日。自13日起，展覽將在香港故宮文化博物館4號展廳向公眾開放。此次參展的人物畫珍品包括唐寅、文徵明、仇英在內的約60位明代名家、共97件存世作品，其中大部分繪畫瑰寶是首度在境外展出。



每期展品均以三個單元展出：第一單元“富麗與野逸”主要展出明代早中期的院體繪畫與“浙江畫派”的作品；第二單元“古意與風雅”主要呈現明代中期“吳門畫派”的創作；第三單元“世俗與奇變”重在展示明代晚期的風俗畫與奇變風格繪畫。



香港特區政府政務司司長陳國基出席揭幕典禮致辭表示，此次展覽讓香港以至各地觀眾飽覽故宮博物院的人物畫珍品，加深瞭解中國傳統繪畫乃至中華文化的傳承與發展，實在別具意義。



故宮博物院院長王旭東在揭幕典禮致辭表示：“這次故宮博物院與香港故宮文化博物館聯合主辦的展覽是一個珍貴的機會，向全球觀眾展示明代著名藝術家的傑作。希望這一系列明代人物畫名作能激發觀眾對中國傳統藝術的興趣，加深他們對中國文化的理解，從而推進文化交流，深化文明互鑒。”



據介紹，為配合此次展覽，香港故宮文化博物館將舉辦一系列公眾參與活動。觀眾可參加“香港故宮講座系列”，聽取此次展覽港方策展人以及其他專家對明代人物畫研究的最新成果。