首屆中國—東盟（南寧）文化月開幕

演員在首屆中國—東盟（南寧）文化月開幕式現場表演。（來源：人民日報海外版） 中評社北京12月13日電／據人民日報海外版報導，日前，首屆中國—東盟（南寧）文化月在廣西南寧開幕。據悉，首屆中國—東盟（南寧）文化月將持續至2024年1月下旬，活動期間將舉辦多項國際性文化藝術活動。該活動面向中國、東盟乃至世界各地的朋友發出盛情邀請。



今年是共建“一帶一路”倡議提出10周年，中國與東盟建立戰略夥伴關係20周年。多年來，中國與東盟人文交流碩果累累。



首屆中國—東盟（南寧）文化月期間，多項重點活動開展，包括第十屆中國—東盟（南寧）戲劇周、第七屆中國—東盟電影展映、第十七屆《春天的旋律·2024》跨國春晚、中國—東盟（南寧）藝術展覽美術作品展、邕城電音節·東盟季、中國—東盟（南寧）動漫展、南寧·越人合唱團專場音樂會、“運動綠城·活力南寧”東盟國際體育賽事系列活動、“文化旅遊進商圈”活動、“風情東南亞”專場演出等，好戲連台，精彩不斷。



同時，中國—東盟（南寧）文化月還將打造東盟美食節、東盟特產一條街，匯聚文創產品、創意手工、潮玩、非遺體驗、樂隊表演等內容，深入老南寧·三街兩巷、南寧園博園、南寧博物館等城市商圈、景區、公共文化場館開展活動，匯聚多元業態和消費場景，激發南寧消費活力。