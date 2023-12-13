離台一周　吳欣盈今現身主持會議好心情

社會福利及衛環委員會13日排審勞工退休金條例修正草案，由民眾黨“立委”吳欣盈主持會議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月13日電（記者 鄭羿菲）2024大選倒數1個月，台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲副手吳欣盈自4日起足足超過一個禮拜都沒在台灣拚選戰，這段“假期”顯然讓吳欣盈心情無比的好，不管媒體怎麼問問題，都沒與記者抬槓，吳欣盈甚至也笑著打趣自己，她過往辯論用英文比較多，“希望“‘副總統’候選人辯論時，我不要同時用中英台語，還請大家多多包容”。



吳欣盈4日飛往杜拜出席2023年聯合國氣候變化大會（COP28）後，又飛往美國華府參加勞動力論壇，以其國際人脈與商界資源，為柯陣營累積加分形象，直到13日上午6點才返台。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會13日排審勞工退休金條例修正草案，由召委、民眾黨“立委”吳欣盈擔任主席，並邀“勞動部長”許銘春列席備詢。



吳欣盈在會前接受媒體訪問，被問及這次到杜拜、美國的心得？吳似乎是想理解媒體的中文提問，復述確認，剛剛是問她出訪的心得？嗯，這次收穫非常多，無論是在中東、美國，近期會再與大家分享。由於吳欣盈過去曾與媒體記者“抬槓”成為負面新聞，吳也特別在回應問題的結尾，謙遜地多說一句“謝謝你們”。



媒體問及，此次赴中東、美國，遭名嘴批評隨扈維安花了很多人民的納稅錢？吳欣盈笑說，剛剛問的是“國安”的問題，都是完全依照“國安”規格，遵守“國安”相關的安排，謝謝你們。



由於吳欣盈返台後，接著就是15日赴政治大學與學生座談，及明年1月1日的“副總統”電視辯論，近期是否有訓練自己的中文能力？或透過視訊與柯辦討論策略？吳欣盈指出，辯論的部分，當然其他的“副總統”候選人都是政治老手，她之前在學生時期的辯論、演講，都是用英文比較多，所以這部分還要⋯⋯希望自己不要同時用中英台語，可以是用中文把她的理念跟大家分享溝通，謝謝。



媒體追問，辯論用中文比較弱勢，希望改成英文辯論嗎？吳欣盈笑說，哈哈哈，不用，就請大家多多包容，謝謝。



吳欣盈接著就上樓主持衛環委員會會議，過程中也是滿臉笑容，當藍綠委在質詢許銘春時，坐在台上的吳欣盈也都笑著聆聽，論述得有道理時也會頻頻點頭。