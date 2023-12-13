廣西來賓新僑安置小區歸僑家中歡笑聲不斷

歸僑僑眷在劉玉珍（左二）家中跳印尼舞。（來源：中新網） 中評社北京12月13日電／據中國僑網報導，冬日午後，印尼歸僑劉玉珍位於廣西來賓市新僑安置小區的家中歡笑聲不斷，茶幾上擺滿沙爹豬肉串、九層糕等印尼特色小吃。伴隨節奏歡快的印尼歌曲，十餘名身著印尼傳統服飾的老頭老太太手舞足蹈，其樂融融。



1960年，9歲的劉玉珍和五個兄弟姐妹隨父母從印尼回到中國，定居在來賓華僑農場，這裡先後安置了印尼、印度、越南等13個國家和地區的歸難僑五千餘人。如今，跨越一甲子時光，曾經塵土漫天、一片荒蕪的來賓華僑農場已不復存在，取而代之的是一座現代新城。120多棟高樓、3所高校和1所中學組成的教育園區、1個高新技術產業園區在原來的農場上拔地而起。



“農場90%以上的歸僑已喜遷新居住上高樓。”來賓華僑農場場長唐國強告訴記者，得益於2010年拉開的來賓華僑農場運營體制改革，歸僑們逐漸告別面朝黃土背朝天的日子，放下手中的鋤頭和鐮刀，或進城進廠當工人，或自開門店做老板，生活悄然改變。



“我的兒子和女兒都成家立業了，外孫也上大學了。我有退休金，住的房子很寬敞，還有電梯。日子過得舒坦快樂。”古稀之年的劉玉珍依舊精神矍鑠，說起晚年趣事，眉開眼笑。



劉玉珍居住的新僑安置小區2016年建成，是來賓市興賓區最大的歸難僑安置聚集地。小區建有籃球場、圖書室、警務室、政務服務大廳等。為豐富歸僑們的文化生活，新僑社區招募僑胞組成志願文藝隊，開展文藝活動，並主動為歸僑僑眷排憂解難。歸僑僑眷以獨特的東南亞風情歌舞和美食，吸引著慕名而來的市民和遊客，成為來賓一張靚麗的城市名片。



“我們自編自排印尼舞蹈，在廣西多地登台演出，還受邀到香港、海南、福建等地演出，和全國各地的歸僑僑眷開展聯誼，很開心。”印尼僑眷楊美珍說。楊美珍和劉玉珍一樣，經歷過艱苦的歲月，住過牛棚、瓦房。而今，她在來賓購買了商品房，實現四世同堂的圓滿。

