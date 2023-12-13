中國“佳節好物”亮相意大利

中評社北京12月13日電／據人民日報海外版報導，日前，由文化和旅遊部產業發展司指導，中國文化傳媒集團、國家對外文化貿易基地（杭州）、中外文化交流中心聯合主辦的“多彩中國 佳節好物”主題展區亮相第27屆意大利米蘭國際手工藝博覽會。從陶瓷、絲織、扎染等傳統手工藝產品，到茶具、竹扇、書簽等文創產品，來自北京、浙江、貴州、四川等地的文化產品一一亮相，受到外國觀眾歡迎。



“多彩中國 佳節好物”主題展區設置“雅韵杭州·魅力良渚”“節禮共賞·潮動國風”“中國彩陶·黃河文化”等專題區域，許多外國觀眾在選購心儀的文化產品之餘，紛紛以主題展區為背景打卡留影。在“雅韵杭州·魅力良渚”展位，浙江省工藝美術大師陳小波的龍泉青瓷作品吸引了很多觀眾，開幕期間即有產品被藏家收入囊中；“中國彩陶·黃河文化”展位的陶瓷器、新中式服裝、創意配飾等，也引來大量觀眾駐足欣賞，銷量十分可觀。



意大利茶業與花草茶協會主席馬可·貝托納參觀展區後說：“一直以來，我對中國的傳統文化和非遺技藝都很感興趣，今天能在米蘭欣賞到這麼多精美的瓷器、絲綢和文創產品，買到以前只在視頻裡見過的手工藝品，我感到不虛此行。”



據悉，自開幕以來，主題展區日均客流量超3萬人次，吸引了來自意大利、法國、英國、西班牙、德國、瑞士等30餘個國家的觀眾。



“明年，中意將迎來建立全面戰略夥伴關係20周年。米蘭國際手工藝博覽會‘多彩中國 佳節好物’主題展區，為增進民眾間瞭解和友誼，推動中外企業交流合作、互利共贏搭建了重要平台。”中國駐意大利大使館文化參贊張凌霄說。



米蘭國際手工藝博覽會創始於1996年，是全球規模最大的手工藝品博覽會。因舉辦時間臨近新年，大量客商來此採購節慶禮品，為來自世界各地的參展商提供了交流對接、貿易合作的機會。今年博覽會的主題是“美的創造者”，參展單位來自86個國家，分為旅遊推廣、文化宣傳、手工藝展銷與美食品鑒四大主題。