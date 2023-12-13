全國相聲小品優秀節目展演舉辦

中評社北京12月13日電／據人民日報海外版報導，12月8日至10日，由中國文聯、中國曲藝家協會主辦的第十一屆全國相聲小品優秀節目展演在北京民族文化宮大劇院舉辦。3場展演聚焦優秀作品的創作生產，原創新創節目占比超90%，共70餘位曲藝工作者參演，較好地展現了當下語言類曲藝節目的整體水平。



3場展演共24個節目，以相聲、小品為主，同時融入二人轉、諧劇、含燈大鼓等特色曲種，聚焦現實，關注生活，受到觀眾喜愛。相聲《歌曲研究》《這個好》《北京北京，瞭解一下》《重慶，要得！》《三秦之寶》和諧劇《我們的力量》，從不同角度展現中國社會發展的成就和人民群眾對美好生活的向往；小品《速度與激情》《換燈泡》《面子面館》和相聲《如此熱度》《到底聽誰的》《萬能公式》，對多種社會現象進行關注；相聲《新說報菜名》《套路吧水滸》對傳統文化經典進行新解讀；相聲《中國好舌頭》《手機丟了》《想多了吧》《知父莫如子》，小品《板上釘釘》等通過快板、貫口、方言等方式，演繹老百姓身邊的生活笑料；相聲《“非”比尋常》結合傳統相聲表現技法，展現外國學生學習中華優秀傳統文化的成果；二人轉《大西廂》片段和含燈大鼓《含燈賦》則展示了優秀傳統藝術的魅力。



本次展演擴大參與者覆蓋面，大多演員來自基層和專業曲藝院團，其中基層曲藝工作者占比近70%。參演演員平均年齡38.4歲，既有知名相聲小品演員、曲藝界的中堅力量，也有曲藝新人挑大梁、當主角。



據悉，全國相聲小品優秀節目展演自2013年起，至今已連續成功舉辦10屆，成為推動語言類曲藝節目創作和演出的重要品牌。展演廣泛集結全國各地相聲小品名家新秀，推出了一大批思想精深、藝術精湛、製作精良的語言類曲藝佳作，得到社會各界和觀眾的廣泛好評。