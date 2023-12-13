﻿美核心CPI按月提速　分析料推遲減息

美國CPI走勢（大公報） 中評社香港12月13日電／美國最新公布的11月消費物價（CPI）指數按年升3.1%，符預期，但按月升0.1%，略高於預期的無升跌。核心指數方面，按年升4%，按月升0.3%，均符預期。芝加哥商品交易所聯儲局觀察工具顯示，明年首季減息的機會與數據公布前相若，約為42%，而本月維持利率不變的機會仍接近100%。市場相信聯儲局會繼續維持高利率政策，美國股市先升後跌，道指早段升54點，報33459點後倒跌。



大公報報導，11月物價指數按月升0.1%，高於預期的無升跌，而核心指數的按月升幅亦由10月份的0.2%加速至上月的0.3%，反映出聯儲局未必願意在明年初便提早減息。連同上周公布較市場預期強勁的就業數據在內，勢令市場把聯儲局減息的預期推遲，而數據公布後，芝加哥聯儲局觀察工具顯示，明年3月減息的機會為42%，而5月減息的機會卻達五成。



美匯與美債息抽升



聯儲局於周二召開聯邦公開市場委員會會議，預料在美國時間周三將宣布維持利率不變。紐約花旗集團經濟師Veronica Clark認為，聯儲局主席鮑威爾將會繼續令市場相信，減息的選項仍未考慮，但亦不會把預期推得太遲。



Annex Wealth Management總經濟師Brian Jacobsen亦認為，通脹率已逐漸回落至聯儲局的目標水平，但速度未足以令聯儲局討論減息，鮑威爾將表示，工作仍未完成，但距離完成的時間比開始時要短。



美股和美債的走勢均受通脹率高於預期的影響，美債表現反復，在數據公布後，10期債息一度由跌轉升，曾升見4.22厘。美匯指數亦曾升至104.04。