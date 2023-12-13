富權：泛藍拼圖金甌仍缺一角等待郭台銘歸隊

中評社香港12月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：泛藍拼圖金甌仍缺一角等待郭台銘歸隊。以下為文章內容。



前“立法院長”王金平日前獲邀出任侯友宜“全國後援總會”總會長一職後，隨即肩負起整合地方派系勢力的重大責任。經過幾天來的聯絡，終於在昨日中午在宏國大樓海峽會邀請曾經被國民黨主席朱立倫痛斥為“牛鬼蛇神”的地方派系勢力重要人物，亦即當時力挺郭台銘參選“二零二四”的國民黨議長以及部分地方要角，共同餐敘，力拼藍營團結整合。



作為地方派系勢力精神領袖，及具有協調能力因而被稱為“喬王”的王金平，果然是“高人一出手，就知有沒有”，當他發出“英雄帖”後，盤踞各地的地方派系勢力領袖紛紛響應，出席這個“英雄宴”，包括國民黨前秘書長李乾龍、前台北市長郝龍斌、“花蓮王立委”傅崑萁、新竹市議長許修睿、前雲林縣長張榮味、金門縣議長洪允典、前台東縣長吳俊立、前“立委”林炳坤等，都基本“人齊”了。雖然日前宣布退出國民黨的彰化縣議長謝典霖及南投縣議長何勝豐，及屏東縣議長周典論未見在場，但據王金平表示，原先說不會出席的周典論父女，正在也搭高鐵北上參與餐敘；謝典林目前不在台灣地區但晚間將回台，今日上午將會到宏國大樓和王金平會面。南投縣副議長潘一全也有聯繫上，都充分溝通好了。



因此，王金平敢於“大拍心口”地聲稱，藍營版圖現在可以說幾乎完整了，大家一起支持“侯康配”。王金平也進一步喊話，為了讓藍營的版圖更完整，他要用最虔誠的心來向郭台銘拋出橄欖枝，呼籲郭台銘回到藍營來。不過他也承認，到目前還沒有接觸到郭台銘，“之後有努力的結果再跟大家報告。”但與郭台銘關係極為密切的張榮味則表示，郭台銘到最後還是會參與輔選，且應該是會支持侯友宜，要看到“郭侯同台”應該沒有問題。



其實，郭台銘在徵集到一百萬張連署書，超額法定“門檻”三倍多，可說是“氣勢如虹”的情況下，竟然放棄登記參選，其本身就含有要與國民黨整合的意思。不過，他需要一個“出氣口”及“下台階”——他對在國民黨決定徵召對象的初選過程中遭受的“不公平待遇”仍然有氣，難以嚥下。對此，朱立倫是心知肚明的，因而也就大方地表示，要怪就怪他一人，而且也向郭台銘公開致歉，以表明自己的誠意。



從現實情況看，地方派系勢力的歸隊，是必然的事。一方面，所謂“皮之不存，毛將焉附”，當初他們是認定郭台銘將會參選“二零二四”，衝著“郭董”的雄厚財力，而依附郭台銘的。現在郭台銘已經棄選，這個打算也就落了空，因而也就只能是“回頭是岸”了。另一方面，這些地方派系勢力，在二零二六年的“九合一”地方選舉中，還要參加縣市長或縣市議員的選舉，其中一些人還要爭取當選連任縣市議長。屆時還須得到國民黨的支持，否則將難以如願。何況，朱立倫在醞釀“不分區立委”提名名單時，給了地方派系勢力極大的禮遇，將有可能參選縣市長的地方派系人物安排在安全位置，讓其在當選“不分區立委”後積累政治能量，加大當選縣市長的可能度。

