社評：中越命運共同體內涵豐富

中評社北京12月13日電（評論員 喬新生）中共中央總書記、中國國家主席習近平對越南進行國事訪問之際，在越南《人民報》發表文章，強調“今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年。不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道”。這標誌著兩國關係發展上一個新台階。



在國際外交關係中，有所謂的夥伴關係、戰略夥伴關係和全面戰略夥伴關係。越南近些年來與中國、俄羅斯、印度、美國建立全面戰略合作夥伴關係。中越共同建設命運共同體，標誌著中越關係超越了傳統的地緣政治戰略關係，走上了一條全新的發展道路。



利益共同體、價值共同體、命運共同體是當今國際關係發展的三個主要表現形態。所謂利益共同體就是在雙方利益基礎之上建立合作關係。所謂價值共同體，就是在共同利益基礎之上尋求價值觀契合點，並且在價值觀相同前提下共同解決雙邊和國際問題。所謂命運共同體，就是在價值觀共同體基礎之上，建立命運休戚與共的合作關係。這是國際關係的最高形態，也是中國領導人提出的建立人類命運共同體的基礎和前提。衹有當越來越多的國家形成命運共同體，人類命運共同體構想才能實現。



中國與越南山水相連，歷史源遠流長，現實合作前景廣闊。中國是越南最大的貿易夥伴，越南是中國在東盟最大的貿易合作夥伴，也是全球第四大貿易合作夥伴。中越互利合作，對於中越關係的健康發展，對於提高兩國人民福祉具有非常重要的現實意義和深遠的戰略意義。中越合作表現在方方面面。中國積極參與越南基礎設施建設，在力所能及的範圍內，向越南轉移電子加工產業，促使越南從農業社會迅速進入工業化社會，實現經濟快速發展。



近些年來，越南充分利用自己地緣政治戰略優勢，加強與美國、歐洲聯盟等經濟體的合作，通過簽署自由貿易區協定和投資協定，加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定，成為國際產業鏈和主要產品供應鏈的重要國家。中國充分利用越南地理優勢和地緣政治優勢，加強與越南戰略合作，借助於越南的工業園區，實現產業轉移，借助於越南對外貿易政策，解決中國產品出口問題。針對美國等一些西方國家對中國實施的遏制政策，中國加強與越南的經濟合作，充分利用越南這個重要的貿易通道，持續擴大自己的出口規模。可以這樣說，越南和中國經濟合作在紛繁複雜的國際形勢之下變得越來越緊密。



發展中越貿易關係，是越南政府的重要舉措。越南黨和政府希望借助於中國經濟發展的大好機遇，借鑒中國改革開放的經驗，實現經濟社會快速發展。越南“革新開放”政策，與中國的“改革開放”政策具有極大的相似性。這一方面充分說明越南非常善於學習，學習中國的先進經驗，實現經濟社會健康發展。另一方面充分說明，中越之間相互借鑒，在社會主義發展過程中，不斷豐富社會主義理論寶庫和實踐經驗。

