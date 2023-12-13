侯康發布雙聲帶宣傳片　緊抓二大族群

侯康競選辦公室召開記者會，發布競選宣傳影片，出席者左起楊智伃、錢震宇、李茂芊，三人一起比出侯康配號次3號。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康競選辦公室今日召開記者會，發布“侯康配”競選宣傳影片，影片長度約30秒，是兩人日前拍攝定裝照的側拍搭配兩人親自錄製的口白，訴求政黨輪替、台灣和平。影片也分成普通話、閩南語兩種版本，緊抓外省、本土兩大族群。



侯康競選辦公室今日召開侯康配“民主要制衡、政黨要輪替”影片記者會，由年輕的競選辦公室新聞組副召集人錢震宇主持，國民黨發言人楊智伃、國民黨2024不分區“立委”候選人李茂芊擔綱說明。



李茂芊為動物保育組織牠牠公司執行長，排名國民黨不分區“立委”名單第30名。



廣告影片有普通話版與閩南語兩個版本，內容是侯康兩人拍攝定裝照的側拍過程，展現彼此的絕佳默契，並且搭配口白，訴求政黨輪替、台灣和平安居樂業，影片長度約30秒。侯友宜在影片口白中說，我們有著不同的成長記憶，但是我們有共同的信念，政黨輪替才能讓台灣徹底脫胎換骨。趙少康在影片口白中說，我們相信廉能是安居樂業的保證，所有美好都必須建立在和平的基礎上。



錢震宇表示，侯友宜、趙少康兩人默契十足，一拍即合，在選戰最後關鍵時刻，我們推出這組最佳拍檔，希望有最務實的理念、最堅定的態度，來贏得人民的信任與認同。我們的訴求非常清楚，侯友宜、趙少康來自不同地方，但目標是一致的，要讓人民完成政黨輪替的目標。



楊智伃指出，我們有不同的世代，有不同的成長背景，有人來自南部，有人出身北部，但所有台灣人民都希望和平，這個和平可以創造出更多美好的夢想，更多夢想是建立在務實理性的政策下，一切都要在和平的台灣下才能成就，這次選舉為什麼重要，因為這是我們求改變的時候，讓國民黨帶給大家和平安穩的未來。



李茂芊表示，自己看完影片之後，想到一個詞叫“侯康效應”，就是當兩人願意互相合作，就可以帶出一整個團隊的凝聚力，一個人可以衝得很快，但一個團隊才可以走得更遠。