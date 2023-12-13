體育教練性侵兒少仍續教　綠委批“教育部”

綠委陳培瑜、陳靜敏13日召開“劣跡教練橫行體育教學現場 “教育部”零容忍不能打假球”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月13日電（記者 俞敦平）近年台灣體育教學現場發生多起劣跡教練對兒少運動員有性騷、性侵等不當行為的事件，引發台灣社會關注。民進黨“立委”陳培瑜、陳靜敏13日上午舉行記者會，要求“教育部”嚴格執行零容忍政策，建立有效的不適任教練制度，以防止這些劣跡教練繼續接觸兒少運動員。



民進黨“立委”陳培瑜、陳靜敏共同於“立法院”召開“劣跡教練橫行體育教學現場 “教育部”零容忍不能打假球”記者會，痛批“教育部”讓近年對兒少運動員有性騷、性侵等教練至今依然在體育場接觸兒少運動員。她們邀請人本教育基金會執行秘書陳志遠、傳統跆拳道協會理事長Carlos Machado、踢拳道協會會員林郁璇共同出席。另邀請“教育部”體育署競技組副組長戴琬琳、“教育部”體育署學校組科長藍嘉蘋、“教育部”國教署校安組科長魏瑞辰出席接受陳情。



林郁璇和Carlos Machado指出，教練林鼎岳是一名已經判決確定的性侵累犯，卻仍然在踢拳道、泰拳和桑博等協會擔任教練、理事、考官和嘉賓，甚至還有自己的武館。這些協會和體育署對於這種情況的默許和縱容，是對＃MeToo運動和性犯罪預防的嘲諷，對學生運動安全的威脅。應該立即永久停權林鼎岳，體育署也應該負起監督和管理的責任，建立真正的不適任教練制度，讓國民有安全的運動環境。



人本教育基金會執行秘書陳志遠則補充，體育署在2021年無照柔道教練摔死七歲孩子的事件後，只是建立了一個教練證照的查詢網站，並沒有要求教練必須持有證照才能教學，而是讓選手或家長自己查詢後自行考慮。這樣的政策徒具形式，沒有解決教練的職業倫理和專業知識的問題。他舉例，林鼎岳在2011年就已經被判決對未滿14歲的人犯加重準強制性交罪，但是體育署卻沒有撤銷他的教練資格，也沒有禁止他對兒少選手的教學，甚至還有民眾跟體育署反映，體育署也沒有採取任何措施。



陳培瑜表示，“教育部”對於劣跡人士的應對還有很大的改善空間。無論是電競協會邀請涉嫌毒品相關人士擔任頒獎嘉賓的爭議，或是許多對兒少有不當行為的教練依然可以以各種名目出現在孩子們面前的狀況，都顯示了目前“教育部”的無力和疏失。在體育署的教練查詢系統中，許多已經構成撤銷證照條件的教練，仍然可以看到他們同時持有其他單項協會的教練證照的紀錄，這樣的狀況形同體育署認可這些教練能繼續接觸兒少運動員，讓當初設置教練查詢系統的初衷完全喪失。



綠委陳靜敏指出，類似的通報狀況目前也出現在校園中，以連江縣近期發生的角力教練性騷擾學生事件為例，因為加害者在事實認定後，並未遭到解聘而是僅以記過處分並調任教育處科長，並且持續擔任賽事裁判，導致受害學生無論是在縣內或是全台賽事都必須要不斷遭遇加害人，而此案若非由“立委”候選人李問接獲陳情並揭露，體育署根本就毫不知情，顯見目前在“教育部”橫向的通報機制上，出現了嚴重的制度性瑕疵。