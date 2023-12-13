大選民調分歧大　藍委對侯康配有信心

藍委林為洲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月13日電（記者 俞敦平）2024大選只剩下不到一個月，近期各方民調結果相當複雜，有些顯示民進黨賴蕭配穩居第一，有些顯示中國國民黨侯康配與賴蕭配勢均力敵，有些顯示台灣民眾黨柯吳配已經超越侯康配，甚至有些顯示三組候選人都在誤差範圍內。這些民調結果如何解讀呢？國民黨“立委”林為洲和王鴻薇13日於“立法院”受訪時表達它們對近期民調趨勢的看法。林為洲認為民眾黨公布的內參民調有很大的問題，不能代表真實的民意。王鴻薇則表示，侯康配已經跟賴蕭配拉近差距，甚至進入誤差範圍之內。她認為，侯康配有望在選戰中逆轉勝，打敗賴蕭配。



林為洲認為，民眾黨公布的內參民調有很大的問題，因為他們的手機民調在加權前後有非常大的變化，讓柯吳配從第三名變成第二名，甚至超過侯康配。他表示，這種手機民調的準確性值得懷疑，因為加權的方式可能有不合理的操作，讓柯吳配的支持度被誇大。他認為，民眾黨的內參民調與其他民調的結果不一致，不能代表真實的民意。



王鴻薇則表示，美麗島電子報的最新民調顯示，侯康配已經跟賴蕭配拉近差距，甚至進入誤差範圍之內。她認為，這是因為國民黨2024大選候選人侯友宜近期提出了很多具體的政見，包括1500萬(新台幣)房貸免頭期款和政府幫助付部分利息等，吸引了年輕選票的支持。另一方面，民進黨2024大選候選人賴清德則因為違建問題而陷入困境，他的哭泣表現讓民眾對他失去信心。她認為，侯康配有望在選戰中逆轉勝，打敗賴蕭配。



對於民眾黨大選副手參選人吳欣盈從杜拜回台後，是否會對柯文哲的民調有影響。王鴻薇認為，她能否為柯文哲加分，這要交給所有的選民去評估。她認為，吳欣盈過去從來沒有選舉的經驗，第一次選舉就是碰到這麼大型的選舉，對她確實是很大的壓力。她也提到，吳欣盈對於即將舉行的大手副手辯論，吳欣盈覺得大家都是政治老手，而她過去在學生時期的時候，大部分都是用英文來進行辯論，所以在辯論會上可能會趨於弱勢。王鴻薇說，身為同事，她也只能說一聲加油。