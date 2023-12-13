陳時中搶救高嘉瑜　綠批吳欣岱文宣魚目混珠

民進黨台北市黨部主委張茂楠拿出台灣基進黨吳欣岱的文宣說，吳與賴清德照片文宣是魚目混珠。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）泛綠陣營在台北市“立委”第四選區（內湖、南港）分裂，民進黨現任“立委”高嘉瑜、台灣基進提名的女醫師吳欣岱火拚。民進黨台北市競總主委陳時中、台北市黨部主委張茂楠今天陪同高嘉瑜到南港成德市場拜票。張茂楠拿出吳欣岱文宣說，吳與賴清德照片文宣是魚目混珠，呼籲支持者要集中選票唯一支持高嘉瑜。



當張茂楠在澄清文宣內容時，高嘉瑜在一旁臉色不是很好看。



高嘉瑜一開始先受訪，看到陳時中、張茂楠來，也趕緊去迎接。



被問到吳欣岱曾提及，其實陳時中不想支持高，因為在民進黨沒辦法不支持？陳時中說，他走這麼多次就是希望民進黨台北市8席全上，他是競選主委一定要力保8席全上。



陳時中也說，希望綠營支持者支持高嘉瑜，進“立法院”可以為民眾發聲，選戰最後要努力，謹慎以對。



台北市第四選區目前有中國國民黨台北市議員李彥秀、民進黨高嘉瑜以及台灣基進吳欣岱等參選。由於吳欣岱過去曾獲得民進黨英系力挺，陳時中是否全力挺高，一再被外界質疑。陳時中今天親自陪同高嘉瑜到南港菜市場拜票。



張茂楠受訪拿出吳欣岱文宣說，“我是有備而來”，看到這個文宣是魚目混珠，對於吳欣岱這樣作法，台北市黨部主委要嚴厲譴責，這樣會混淆視聽，支持者會分裂投票，我們選情會告急。我們要8席全上。這文宣不是經過授權，是移花接木的方式，這對高嘉瑜是不公平，各位朋友看到這張是選舉招式，我們要呼籲選民集中選票支持高嘉瑜，衹有高嘉瑜可以打敗李彥秀，希望支持民進黨的朋友要支持集中選票，我們不能分裂不能製造分裂，他要再次嚴正聲明。