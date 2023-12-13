蕭美琴政大演講誇政績　藍委諷自我感覺良好

藍委林為洲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月13日電（記者 俞敦平）民進黨2024候選人蕭美琴12日在政治大學演講時，被學生質疑民進黨已經執政七年多，為什麼還要繼續投給他們？蕭美琴回應說，因為民進黨的政績亮眼。中國國民黨“立委”林為洲和王鴻薇13日上午於“立法院”受訪時指蕭美琴自我感覺良好，忽視了民進黨執政的弊端。他們也質疑“教育部”對於大選候選人進入校園的標準是否一致。



藍委林為洲表示，他無法接受蕭美琴的說法，認為民進黨的政績並不亮眼，反而讓六成的民眾希望政黨輪替。如果民進黨真的做得好，那為什麼在2022年的地方選舉中，掛民進黨的縣市首長都選不上？政黨輪替對台灣民主政治是一個重要的里程碑，不應該讓民進黨繼續執政超過八年，破壞民主的傳統。



林為洲還質疑，為什麼蕭美琴可以去政大演講，而國民黨的2024大選副手候選人趙少康卻不能去東華大學或清華大學？這是“教育部”對於候選人進入校園的標準不一致，有政治偏見。他要求“教育部”要訂定一些相關的準則，要就通通不讓候選人進校園，要就讓學校自主，但要有一些公平的原則。不能只讓某一組人進來，其他的不讓進來。



藍委王鴻薇也批評蕭美琴，認為她過於自我感覺良好，沒有聽進人民的聲音。她列舉了民進黨執政期間的一些問題，如雞蛋缺貨、貪腐案件、官員接受性招待、官員花天酒地等，質問蕭美琴這些是不是成績亮眼的表現？蕭美琴和賴清德去參加學校的活動，而其他候選人卻不行，這樣會讓人民對行政中立有所質疑。