科技男怨高雄低薪　台積電設廠只拉高房價

高雄就業服務站求職民眾。（中評社 資料照） 中評社高雄12月13日電／科技業是推動台灣經濟發展引擎，仍解決不了高雄長期以來的低薪問題，一名在科技業工作的網友以“高雄真的是科技業低薪城市”為題在Dcard發文抱怨，科技人找工作都是往南科或竹科跑，高雄賺錢的科技公司月薪給不到新台幣4萬，分紅也發超少，他希望台積電可以趕快來，提高高雄的薪資。此一話題引起熱烈討論。



台灣明年基本工資月薪為2萬7470元；時薪183元。



高雄科技業低薪話題引起熱烈討論，多數人認為，台積電的到來或許真的能拉抬高雄科技業的薪資，但不用太期待整體薪資能夠有所調整。還有人稱，台積電來高雄是提高房價，不是提高薪資，“反正愛做不做隨便你，有本事離開高雄”。



不過也有人認為高雄有在進步，“應該是原po對高雄科技業瞭解太少，不然就是拿南科比高雄，五大半導體設備商某幾間在北高雄也有據點，台廠待遇最好可能是未來的台積跟群聯。”



原Po提到，高雄很多賺錢的公司月薪卻不到4、5萬，更別說分紅也很少，年薪破百萬的屈指可數，原Po喊話，希望台積電來可以提高高雄的薪資。正反討論與意見都不少，有人認為原Po對高雄科技業認識太少，不然就是拿南科比高雄。



原po還提到，身為高雄人很想留在家鄉工作，但高雄科技業的薪水真的有夠低，不只大家找工作往外縣市跑，連當地一堆賺錢的科技公司薪水也給得低，月薪不到4、5萬，更遑論年薪破百萬的簡直是屈指可數。



他表示，以目前高雄來說，“神教／海邊／長春／中鋼，薪水就頂了吧，剩下的根本可笑，4萬要請公司最核心的研發工程師，歡迎舉例。”他也問大家說，“高雄是不是六都科技業薪水最低的啊？”



文章也釣出許多高雄人留言回應，畢業後留在高雄的反而算少數，“看著高雄從跟台北拚到被台中超車，現在人口還被台南吸走，我自己也跑到南科工作了”、“同為高雄人真的跟你情況一樣，我是跑到新竹，身邊的人一堆北漂”、“高中唸雄中，我同學44人留在高雄不到10人。”



此外，有網友認為，高雄存在產業轉型難題，只靠台積電也很難翻轉，拉抬整體薪資是漫漫長路，“我看你是不懂喔！台積電來衹有房價會漲，別在幻想其他整理薪資會漲了”、“台積電來之後科技業薪水就提高了，不過不用幻想能夠帶動薪資調整，這是不可能的，反正愛做不做隨便你，有本事離開高雄”、“高雄有在進步認同，但事實是薪水跟其他縣市比真的低。”



高市經發局說明，自陳其邁市長上任迄今年10月，累積投資金額達6652億元，創造3萬4547個就業機會。3年多來工資成長率9.04%，六都第一。連兩年營利事業銷售總額創新高，成功招商半導體、電動車、智慧科技產業國際大廠進駐設廠。