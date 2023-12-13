林濁水：大批年輕人綠白游移　一竄就逾10趴

針對《美麗島電子報》公布2024大選最新民調，前綠委林濁水在臉書發文提出分析。(照:林濁水臉書) 中評社台北12月13日電／《美麗島電子報》今天公布第88波最新民調，民進黨“賴蕭配”支持度為34.7%、中國國民黨“侯康配”為31.2%、台灣民眾黨“柯盈配”占16.8%。對此，前“立委”林濁水針對10月以來的民調分析認為，20到29歲的選民大起大落，讓3大陣營受到極大影響。



林濁水今天在臉書發文表示，“紐約時報說‘台灣大選的不確定因素：沮喪的年輕選民’”事實上的確如此。



對於近期民調走勢，林濁水解讀，10月以來，短短兩個月，20～29歲年輕人大批大批地在民進黨賴清德與民眾黨柯文哲之間游移，往往一竄就大起大落超過10%。



林濁水指出，20～29歲年輕人頻頻轉移投票意向，有時賴成最受他們歡迎的，有時成最不受歡迎的；讓賴時而飛升，時而重挫；使柯時而逼近賴，時而落到輸賴15%以上；有時還竄到國民黨“總統”候選人侯友宜陣營，使侯逼近賴。



對於年輕選民，林濁水認為，經常竄成各年齡層中表態率名列前茅，是最熱情的，但現在卻竄成拒投拒表態最高的，最冷漠的。林最後直言，“選情因而變幻莫測，奇幻的選情；無比沮喪焦慮的年輕人！”



美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查，本次調查時間12月8日與11、12日為追蹤民調第88波。民調採全室內電話進行。