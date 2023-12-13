黃國昌轟黨政軍黑手進媒體　民眾黨訴求改革

民眾黨13日舉行“媒體改革”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月13日電（記者 張穎齊）2024大選白熱化，台灣民眾黨在傳統媒體夾殺下求生存，13日舉行“媒體改革”記者會，不分區“立委”候選人黃國昌、徐瑞希、張啟楷火力全開，批判民進黨執政近8年，黨政軍的黑手直接進入媒體，壟斷、大內宣。甫辭公廣集團公視、華視董事的徐瑞希更怒槓、點名公廣集團，直言是民進黨圈養的橡皮圖章，洗腦帶風向。



記者會今早在柯文哲位於新北市新莊競選總部舉辦，由過去積極參與反媒體壟斷運動的黃國昌、資深媒體人徐瑞希、張啟楷出席，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱主持。



黃國昌表示，今天討論的主題敏感，但還是很感謝有媒體能到場採訪，民主國家應保障新聞自由。但在民進黨主政下，卻是大剌剌將政治黑手伸進媒體，弱化監督力量，他感到非常痛心。早在2012年他就參與反媒體壟斷運動，他提出六大訴求：制定反媒體壟斷專法、針對新聞媒體設立明確紅線、公共利益納入審查標準、確立媒金分離原則、禁止不公平競爭行為、納入公益訴訟條款、明文保護新聞專業自主。



黃國昌說，2012年旺旺中時併購中嘉案，到三大財團欲併購壹傳媒等，都引發強烈反彈。曾任民進黨主席蘇貞昌、蔡英文都說對國民黨失望，蔡更說“總統”應主導媒體改革，結果在制定反媒體壟斷法仍跳票，自己更扶植出新的媒體巨獸。鏡傳媒董事長裴偉直接向蔡反映，要通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥處理《鏡傳媒》媒體帝國的成形，司法、檢調都不敢動，他要請教賴清德怎麼看？一些綠媒的表現也令人痛心，三立跨越紅線要入股中嘉，賴要靠這些贏2024嗎？