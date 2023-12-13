中捷綠線延伸案被卡　藍綠選將唇槍舌戰

針對台中捷運綠線延伸案，綠委何欣純（左）與國民黨台中市副市長、不分區“立委”選將王育敏唇槍舌戰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月13日電（記者 方敬為）“立法院”交通委員會今天邀請“交通部長”王國材赴台中考察交通建設，針對台中捷運綠線延伸可行性評估案的核定時程，列席的國民黨台中市副市長、不分區“立委”選將王育敏強調，市府多次送件，卻卡在“政院”遲未核定；交通委員會民進黨召委何欣純回應，今天是來解決問題，不是來吵架的！隨後因為認知不同，藍綠委上演唇槍舌戰，讓考察場面一度陷入混亂。



尋求連任的“立院”交通委員會召委何欣純13日上午邀請“交通部長”王國材到台中針對“捷運綠線延伸案”與“台中火車站新站完工後營運情形及後續規劃”考察。第一站來到北屯區探討捷運綠線延伸大坑風景區與彰化的可行性評估案核定時程，包括民進黨“立委”莊競程、“立院”國民黨團總召曾銘宗、“立委”江啟臣、楊瓊瓔、“立委”候選人黃健豪等人出席關切。台中市政府由副市長王育敏代表列席。



台中捷運綠線延伸案可行性評估，台中市府最早從2020年8月就送件，但迄今仍未核定，由於“行政院”認為，該案南段涉及延伸到彰化縣，可是彰化段的都市計劃變更、土地徵收都還沒完成，站址設立無法確定，變數太大，因此無法核定。但台中市政府主張，彰化段都市計劃可以待第二階段綜合評估再行，應先核定可行性評估，讓建設盡早先行。台中市長盧秀燕也喊話，希望“中央”今年內能核定中捷綠線延伸與藍線新建案。



王國材考察時表示，中捷綠線延伸案台中市北段進到大坑風景區的路線基本上沒有問題，主要是彰化段還需要再確定，這方面可能需要台中市政府與彰化縣政府溝通協調，至少要先確認站址，他也較能夠說服“政院”盡早核定可行性評估。