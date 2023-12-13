桃園邱若華首戰　韓國瑜、連勝文站台

韓國瑜今日上午到桃園市大溪區為國民黨桃園市第六選區“立委”候選人邱若華站台助選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月13日電（記者 盧誠輝）中國國民黨前高雄市長、不分區“立委”候選人韓國瑜、國民黨副主席連勝文等藍營大咖，今日上午齊聚桃園大溪區幫首次參選的桃園市第六選區“立委”候選人邱若華助選。韓國瑜說大溪是風水寶地，兩蔣都葬在大溪，這麼好的地方就應該讓相貌清秀與高學歷的邱若華當選為鄉親服務。連勝文也盛讚邱若華頂著高學歷卻願意放棄個人的美好生活，回到桃園家鄉做地方基層服務，讓他非常敬佩。



國民黨2024候選人侯友宜、邱若華大溪聯合競選總部今日上午成立，包括韓國瑜與連勝文等藍營大咖都到場站台輔選，桃園市議會議長邱奕勝也率領多位同黨議員到場力挺，現場湧入約２千名支持者，場面熱絡。



桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）“立委”選舉呈現6搶1的混戰局面，主要競爭者包括國民黨候選人邱若華、爭取連任的無黨籍“立委”趙正宇與台灣民眾黨候選人李慕妍。邱若華是邱奕勝的姪女，長期跟在議長身邊擔任秘書，此次第一次投入選舉就是參選“立法委員”，引發外界關注。



韓國瑜致詞時表示，大溪是風水寶地，兩蔣都葬在大溪，一個是慈湖，一個是頭寮，古時候武則天為了要找風水寶地，還找兩位國師袁天罡和李淳風幫他找，“左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武”，所以大溪才能在2012年就被選為台灣十大觀光小鎮的第一名，就是因為大溪風水實在太好了。



韓國瑜盛讚邱若華五官端正、相貌清秀，美麗之間還有非常端莊的氣質，非常符合大溪這塊風水寶地，韓介紹邱是台灣大學公衛系畢業，再到英國布萊頓大學（University of Brighton）取得商業管理碩士，學成回台後原本有大好工作，但卻願意挽起袖子跟著邱奕勝到處做服務選民，這麼難得的人才一定要把她送進“立法院”。



連勝文也說，邱若華學歷非常好，像她這麼年輕、高學歷的女性人才，原本可以很容易在台北就找到很好的工作，開心快樂的顧好自己的生活就好，但邱若華卻選擇了一條不同的道路，回到桃園家鄉跟著家中長輩做地方最基層的服務，這是他最敬佩邱的地方，因為地方基層服務非常辛苦，所以桃園鄉親一定要珍惜邱若華，讓她能高票當選進入“立法院”。



邱奕勝指出，他知道大溪鄉親過去這8年過得並不好，讓大家久等了，這次一定把邱若華送進“立法院”，讓桃園和大溪都能改變。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤則表示，就他所知，邱若華的民調已經勝過趙正宇了，他拜託大溪鄉親繼續用力催票，明年一定要讓邱若華高票當選，讓真正有在為鄉親做服務的邱若華在“立法院”為桃園爭取更多建設。