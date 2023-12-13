國台辦答中評：《開羅宣言》舉世公認

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時指出，任何無視包括《開羅宣言》在內的國際法文件、否定和挑戰一個中國原則的行徑，都不可能得逞。



香港中評社記者提問，12月1日是《開羅宣言》發表80周年，請問大陸舉行了哪些紀念活動。在當前兩岸關係形勢下舉辦相關紀念活動有何重要意義？



朱鳳蓮表示，1943年12月1日，中、美、英三國政府發表《開羅宣言》，明確規定“日本所竊取於中國之領土，例如滿洲、台灣、澎湖群島等，歸還中國。”《開羅宣言》為二戰後中國收復被日本軍國主義掠奪和竊取的台灣及其附屬島嶼等領土提供了重要的國際法依據，是舉世公認的重要國際法文件。



朱鳳蓮說，11月30日，上海國際問題研究院與上海東亞研究所、上海海峽兩岸研究會、上海市台灣研究會共同舉辦“紀念《開羅宣言》發表80周年”學術研討會，大陸有關高校和研究機構的專家學者深入探討《開羅宣言》的歷史意義和現實意義。與會學者一致認為，台灣島內和國際上一些勢力鼓噪所謂“台灣地位未定論”，是對二戰後國際秩序的挑戰。世界上衹有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，具有不容置疑的歷史事實和法理基礎，也得到國際社會普遍承認。任何無視包括《開羅宣言》在內的國際法文件、否定和挑戰一個中國原則的行徑，都不可能得逞。

