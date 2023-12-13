侯營曝勝利方程式　拚南台灣平手、中部小贏

侯友宜競選辦公室新聞組副召集人錢震宇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月13日電（記者 楊騰凱）針對中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康競選策略，侯友宜競選辦公室新聞組副召集人錢震宇向中評社分析，侯的閩南語論述能力很受到認同，選戰最後階段會安排侯多深入南台灣，力拚在南部與民進黨平手，中部小贏，北部大贏，這樣侯康配2024就有機會勝出。



錢震宇為淡江大學大眾傳播研究所碩士，曾任《聯合報》記者、2014連勝文台北市長選舉總部發言人、連勝文辦公室發言人，現為侯友宜競選辦公室新聞組副召集人。



侯友宜是本土出身，這兩天力掃高雄，是否希望透過侯友宜南部出身的背景，去翻轉國民黨在南部的弱勢？



錢震宇表示，侯友宜從小在台灣土身土長，閩南語是他的母語，母語是他最大的強項，過去國民黨推出的候選人比較少看到本省籍或台灣在地出身的人選，所以這一點確實是我們想強打的優勢。過去南部縣市多為民進黨執政，包括台南、高雄，這些地方我們確實比較弱。從民調上來看，國民黨確實落後民進黨賴蕭配比較多，所以選戰到了後期，我們在南部經營會加強，侯13日、14日會全天在高雄車隊掃街，就是希望能讓南部民眾感受到侯友宜親切的那一面。



錢震宇表示，其實只要和侯友宜接觸過的人都會覺得他非常親切，即便對國民黨認識有限，但只要看到侯來了，有來地方關心過，加上大家口耳相傳，效果就會發揮出來。所以在選戰後期，我們確實會多安排侯友宜往中南部走，尤其是南部的行程，而且在南部講話都一定是以侯的母語閩南語為主。



錢震宇指出，特別在侯友宜車隊掃街行程出發前一天，我們也會先安排“小蜜蜂”前往該地宣傳，就是透過摩托車在南部街頭廣播侯友宜幾點幾分會過來，讓大家知道侯要過來，希望大家到時候可以出來看看，會這麼做主要也是希望選情加溫，讓氣氛熱一點，再來也是希望讓南部鄉親能夠真的看到侯確實到來。



2018韓國瑜在高雄市長選舉取得89萬票（得票率53.87），贏過對手民進黨陳其邁的74萬票（得票率44.8%），所以國民黨在南部並非完全沒有機會？



錢震宇表示，對的，但是高雄的問題卡在韓國瑜後來去選2020，最後也遇到罷免，這個情況可能會讓一些高雄支持者感覺到，當初希望韓在高雄4年，進而有些不滿的情緒，但是相信侯友宜只要多去，這個情緒是可以慢慢平復的，我們是有信心的。



錢震宇指出，2022年台南市長選舉，國民黨謝龍介得票率43%，民進黨黃偉哲48.8%，兩人只差4萬多票，謝龍介自己也講過，他看到侯友宜11月26日在台南造勢有3萬人到場，那個氣勢比謝之前在台南選市長都還強烈。侯那天全程講閩南語，我們有朋友的家人在台南，他們也聽到大家對侯的評價很高，覺得侯講得非常好，誰說侯口才不好？所以當南部鄉親看到侯全程講閩南語的表現，相信對侯會改觀的。



接下來辯論或政見發表會，侯友宜會多凸顯自己閩南語的優勢嗎？