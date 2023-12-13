台官員阮昭雄出差搭頭等艙　藍民代爆涉賄

國民黨團召開記者會，左起律師柯晨晧、藍委林為洲及藍營選將林國春。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月13日電（記者 俞敦平）“僑委會”副委員長阮昭雄因日前在社群網站上曬出出差搭乘阿聯酋航空頭等艙的照片而引發爭議，隨後迅速刪除該貼文。中國國民黨“立委”林為洲、新北市“立委”候選人林國春與律師柯晨晧13日公開檢舉函，指出阮昭雄的頭等艙機票是＂三星旅行社”主動提供，價值高達新台幣31萬5千元，涉嫌不違背職務行賄罪並痛批相關部門對此事不作為還試圖遮掩，是怕得罪民進黨所以故意失職。



國民黨團13日於“立法院”召開＂揪出阮昭雄涉嫌不違背職務行賄罪 政風處護短＂記者會，林為洲、林國春和柯晨晧出席，痛批阮昭雄收受承包大量“外交部”、“僑委會”的標案的旅行社價差高達20多萬的機票升等，涉嫌觸犯不違背職務行賄罪。



柯晨晧指出，根據公務人員國外出差旅費要點，次長級應乘坐商務艙，但阮昭雄卻聲稱自己是搭經濟艙。經查阿聯酋官網的機票價格，頭等艙和經濟艙的差額超過20萬元。他指出，貪污治罪條例並不限定賄賂必須是金錢，如果以實物或招待給予公務人員利益，也同樣違法。



林為洲表示，即使按照較寬鬆的公務員廉政倫理規範，每年也只能接受一萬元以下的禮物。阮昭雄作為行政單位的首長，卻接受了這麼昂貴和奢華的機位升等，還在網上炫富。他質疑“僑委會”的回應，說＂不知為何機票升等＂、＂可能是航空公司的疏失＂，是在推卸責任。

