黃國昌打藍綠　批賴清德護新系、侯康留後路

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月13日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌13日在一場記者會上火力全開，左批民進黨賴清德老家就是違建，明明不產礦了還想用礦業用地來掩蓋，賴清德新潮流“12護法”也是貪贓枉法；右酸中國國民黨侯友宜、趙少康不敢辭掉新北市長、中廣董事長，就是想留後路，沒有破釜沉舟勝選的心，那就讓民眾黨柯文哲來組聯合政府。



民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、徐瑞希、張啟楷今早在柯文哲新莊全台競選總部舉辦媒體改革記者會，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱主持。會後接受媒體提問。



記者問，賴清德全台競總主委姚立明批黃國昌質疑賴清德的萬里老家，這是制度性的問題，竟殘忍地將受委屈、受害的住民講成特權。黃國昌回應，他一直都很尊敬姚老師，理解在主委的立場上會盡量維護賴，但他無法同意姚的說法，因賴清德2003年就是“立委”，當時台北縣長是蘇貞昌，民進黨是陳水扁執政，明明賴老家已不產礦，那還不改變礦業用地相關法令？大家無法理解，賴高喊要改革，自己卻默默做違法的事，還敢講自稱制度受害者，如今又企圖模糊焦點，這只會加深民眾反感。



面對黃國昌批賴清德有新潮流12護法，新潮流發聲明反擊是惡意抹黑。黃國昌嘲諷，新潮流還會發聲明喔？是哪些人代表新潮流發聲明可公布嗎？他要提到，新潮流元老吳乃仁曾是民進黨秘書長，在台糖董事長任內賤賣土地，涉及背信、圖利等罪入獄服刑，賤賣土地造成台灣1億多元新台幣的損害，還是吳乃仁退出新潮流就不認了？



記者問，黃國昌日前要求趙少康辭中廣董事長，趙反擊那就去修法，黃國昌舉例，現任台北市文化局長蔡詩萍擔任公職將POP Radio主持人辭掉，他來代班幫忙，他主持時也有嘗試邀請柯文哲、侯友宜、賴清德過，後來發起7月14日公平正義運動就辭了。至於趙少康用法規不夠完善來當擋箭牌，社會都看在眼裡。

