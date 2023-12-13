國台辦：海峽兩岸農博會·花博會有三大亮點

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會日前在福建廈門舉行。國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上介紹了相關情況。



朱鳳蓮表示，11月30日至12月2日，2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會在福建廈門和漳州舉辦。本屆兩岸農博會以“兩岸農情 融合發展”為主題，全面展示兩岸農業農村交流合作成果，立體推介兩岸優質特色農產品，為台農台商來大陸投資興業對接優惠政策，為兩岸青年增進交流交往搭建橋梁紐帶，促進兩岸經貿、人員、文化、技術交流交往，打造高規格、寬領域、多層次的合作對話平台。主要有3方面亮點成效。



一是推動了兩岸農漁產品產銷對接。邀請到142家島內農業企業、189家大陸台資農企及1200多家大陸展商，與京東、阿里、永輝超市、大潤發等2300餘家採購商，面對面洽談貿易合作，展銷規模之大、展品種類之多、展商客商之廣，都創下了兩岸農業領域展會的新紀錄。為期3天的博覽會，吸引3萬多人次前來觀展購物，2000多萬人次通過直播平台“雲逛展”在線下單。截至展會閉幕，意向簽約金額達125.6億元。



二是搭建了兩岸溝通對話交流平台。海峽兩岸政、商、農、漁、學各界人士500餘人參加活動。在開幕式、海峽兩岸融合發展論壇、兩岸青年交流會等活動現場，參會嘉賓圍繞兩岸農業融合發展暢談建言，台農台商代表結合自身經歷分享在陸創業故事，兩岸青年代表共話奮鬥理想，實現了真誠交流、密切溝通、雙向互動。與會代表紛紛表示，將推動更多台農、台胞來大陸追夢逐夢圓夢。



三是促進了台農台商參與鄉村全面振興。此次兩岸農博會期間，專門舉辦了台農台商參與鄉村振興政策對接活動，講解大陸支持農業的金融、土地等政策，介紹台胞在閩發展農業的優惠待遇，針對台農台商關心訴求提供政策指導，進一步幫助和支持台胞更多分享大陸發展機遇與市場紅利，更好融入大陸工作生活、扎根發展，現場互動熱絡，吸引越來越多的“首來族”、“台二代”、“台三代”投身大陸鄉村全面振興，為兩岸農業融合發展貢獻智慧和力量。



朱鳳蓮說，此外，12月7日至11日，浙江杭州舉辦了2023浙江農博會南投縣農特產品展銷推介活動，台灣41家展商參加。參展台農台商帶來茶葉、咖啡、花卉、水果、海產品等農特產品，受到杭州市民的熱烈歡迎。浙江方面將為台灣從產品進入浙江市場搭建更多展銷平台，為台青台商到浙江投資農業提供便利條件，全面融入浙江鄉村振興和現代化建設進程。

