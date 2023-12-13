“融”字當選兩岸年度漢字　國台辦：眾望所歸

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）由兩岸機構共同舉辦的2023海峽兩岸年度漢字評選活動吸引兩岸超過1500萬人參與投票，最終“融”字最高票當選。國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上就此指出，一個“融”字，代表了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，反映了兩岸民眾的樸素願望和兩岸關係發展前景，可謂一字千言、眾望所歸。



朱鳳蓮表示，深化兩岸融合發展，利在兩岸當下，功在民族千秋。我們深入貫徹習近平總書記關於“以通促融、以惠促融、以情促融”的重要指示精神，制定出台並推動落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，舉辦海峽論壇、海峽青年發展論壇、海峽青年節、海峽兩岸交流融合月等重要交流活動，邀請島內各領域、各界別人士來訪交流，進一步完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，為廣大台胞台企融入大陸新發展格局、參與高質量發展提供更多平台，創造更好條件。



朱鳳蓮說，希望兩岸同胞攜起手來，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，推動兩岸融合發展走深走實，共享兩岸關係“其樂融融”的發展紅利。

