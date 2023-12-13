藥監局出台方案　國台辦：將深化閩台醫療融合

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）日前國家藥監局出台了《支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 推動藥品醫療器械化妝品監管創新發展工作方案》（以下簡稱《工作方案》），支持福建在藥品監管領域先行先試。國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上指出，我們相信，《工作方案》的出台，將進一步促進藥品、醫療器械、化妝品監管創新發展，深化閩台醫療融合發展，助力福建建設兩岸融合發展示範區和台胞台企登錄第一家園。



朱鳳蓮介紹，為全面貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，近期，國家藥監局出台《支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 推動藥品醫療器械化妝品監管創新發展工作方案》，堅持機制創新、服務民生、分步實施，促進兩岸醫藥產業融合發展，保障用藥用械安全。



朱鳳蓮說，《工作方案》聚焦藥品、醫療器械、化妝品監管創新發展，提出7項重點任務。其中提到，支持福建在探索兩岸中藥傳承創新融合發展上先行先試。支持福建省內的台資醫療機構引進台灣地區“療效確切、特色優勢明顯，不良反應少”的已註冊固有成方制劑和名老中醫驗方，在福建省內開展醫療機構制劑註冊和應用傳統工藝配制中藥制劑備案，認可其在台灣地區符合要求的人用經驗及使用歷史，符合有關規定的醫療機構制劑在福建省內醫療機構調劑使用。中醫藥是中華民族的瑰寶，是兩岸同胞共同的財富，此舉將助力兩岸攜手推動中醫藥守正創新，傳承發展。



朱鳳蓮說，《工作方案》還提出，充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，積極探索創新藥品、醫療器械、化妝品監管服務機制。支持福建省內的台資藥品上市許可持有人、台資醫療器械註冊人、台資化妝品註冊人發展；支持福建開展省內進口醫療器械代理人申報的台灣地區進口第一類醫療器械備案；支持台灣地區進口醫療器械註冊人在福建省內開展境內第三類醫療器械註冊申報；支持福建開展兩岸藥品監管科學研究、持續加強兩岸醫藥民間交流。



朱鳳蓮說，我們相信，《工作方案》的出台，將進一步促進藥品、醫療器械、化妝品監管創新發展，深化閩台醫療融合發展，助力福建建設兩岸融合發展示範區和台胞台企登錄第一家園。

