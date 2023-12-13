高嘉瑜市場拜票偏冷　英系議員現身陪掃街

綠委高嘉瑜與民進黨台北市競總主委陳時中等人受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”候選人高嘉瑜在民進黨台北市競總主委陳時中，以及台北市黨部主委張茂楠陪同下到北市南港成德市場拜票，但現場觀察市場內的攤販回應稍微偏冷，幾乎沒有熱情回應高嘉瑜，反而是陪同高拜票的民進黨市議員何孟樺，有不少攤商前來問候。



台北市第四選區（南港、內湖）目前有中國國民黨台北市議員李彥秀、民進黨高嘉瑜以及吳欣岱等參選，由於吳欣岱過去曾獲得民進黨英系力挺。因此，陳時中是否全力挺高，一再被外界質疑。陳時中今天親自陪同高嘉瑜到南港菜市場拜票。



民進黨主席賴清德日前在中常會下令，要求黨籍縣市議員要全力幫“立委”候選人輔選。高嘉瑜在黨內人緣不是很好，並未有特定派系，但在2020賴清德與蔡英文黨內初選時，聲援賴清德屬於挺賴“立委”。



台北市港湖市議員王孝維、何孟樺都屬於英系，今天也現身力挺高。當高嘉瑜在受訪時，王孝維在後面還開玩笑說，“我們要立正聽，不然又要被媒體寫了”。



當陳時中、張茂楠陪同高嘉瑜進入市場拜票時，攤販的反應蠻冷淡，還有賣菜民眾問是誰來，以為是民進黨候選人賴清德到場拜票。



有些攤商碰到何孟樺反應也比高嘉瑜熱情，特別與何孟樺握手、問候，還拉到一旁聊天。