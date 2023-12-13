夯實京津冀一體化底座

中評社北京12月13日電／據經濟日報報導，近期，工信部印發《“5G＋工業互聯網”融合應用先導區試點建設指南》，指導各地積極有序開展“5G＋工業互聯網”融合應用先導區試點建設。而作為工業基礎雄厚的京津冀地區，當前要更好地深入推進一體化協同發展，有必要進一步貫徹落實工業互聯網創新發展戰略，奮力推進新型工業化。



所謂工業互聯網，是指利用以5G為代表的新一代信息通信技術，構建與工業經濟深度融合的新型基礎設施、應用模式和工業生態，並通過5G等新一代信息通信技術對人、機、物、系統等的全面連接，構建起覆蓋全產業鏈、全價值鏈的全新製造和服務體系。近年來，我國深入實施工業互聯網創新發展戰略，工業互聯網建設按下加速鍵，多種應用場景不斷拓展，智能製造、生產效率、創新能力等各方面發展均取得顯著成效。工業互聯網已成為數字經濟和實體經濟深度融合的關鍵“底座”，也構成了我國製造業轉型升級的內生動力，有助於“中國製造”向“中國智造”階段性躍升的實現。自2017年國務院印發《關於深化“互聯網＋先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》以來，工信部相繼印發了《“5G＋工業互聯網”512工程推進方案》《工業互聯網創新發展行動計劃（2021—2023年）》等一系列政策文件。



京津冀地區工業體系完備，如何通過持續探索構建這一區域的協同創新網絡，依托鋼鐵、汽車、裝備製造等優勢產業集群，圍繞產業鏈布局創新鏈，提升關鍵技術聯合攻關能力，成為題中應有之義。今年5月份，工信部會同國務院有關部門聯合印發了《京津冀產業協同發展實施方案》，提出完善京津冀新型信息基礎設施，統籌5G網絡和千兆光網部署，加快部署以IPv6技術為基礎的下一代互聯網。前不久召開的京津冀產業鏈供應鏈大會，將工業互聯網歸為京津冀六大跨區域產業鏈之一，政策支持作用倍增。未來，京津冀應採取多種舉措，利用好國際綜合交通樞紐區位港口等優勢，推動鏈群生態體系持續優化、產業配套完整性競爭力穩步提升，使工業互聯網成為推動這一地區發展的堅實支撐。



一方面，要協同推進發展智能製造。在工信部等8部門聯合制定的《“十四五”智能製造發展規劃》框架下，京津冀地區要搶抓機遇，突破基礎技術、開發應用先進工藝技術、攻克共性技術，聚焦設計、生產、管理、服務等製造全過程，大力研發人工智能、5G、大數據、邊緣計算等在工業領域的適用性技術。加快工業互聯網在工業現場的應用，強化複雜生產過程中設備聯網與數據采集能力，實現企業各層級數據資源的端到端集成。依托工業互聯網平台開展數據集成應用，形成基於數據分析與反饋的工藝優化、流程優化、設備維護與事故風險預警能力，實現企業生產與運營管理的智能決策和深度優化。支持京津冀三地企業協同配合、做優做強，力爭打造一批製造業數字化轉型示範區和重點產業集群。



另一方面，應協力推動京津冀地區的數字技術全產業鏈融合創新。針對發展工業互聯網的痛點難點進行科技攻關，強化建鏈、補鏈、強鏈等環節，深化產業鏈圖譜的研究，大力培育或引進“鏈主”企業，延伸發展配套產業，推動產業鏈關鍵核心技術自主可控。激發數據對經濟發展的放大、叠加、倍增作用，打造一批產業規模實力強、產業鏈條完善、發展空間大的重點產業鏈。統籌抓好智能製造工程、製造業數字化轉型行動和中小企業數字賦能行動，在京津冀地區搭建具有國際水準的工業互聯網平台。