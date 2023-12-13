國台辦：兩岸各領域交流持續熱絡

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）國台辦於12月13日舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮在會上介紹了近期兩岸交流活動。她表示，我們持續推動恢復兩岸交流、促進人員往來正常化，受到兩岸同胞歡迎，兩岸各領域交流持續熱絡。



朱鳳蓮說，在山東，11月17日至18日，山東聊城舉行聊台舞蹈藝術交流活動，兩岸60餘位藝術家、舞蹈從業者圍繞兩岸舞蹈協會建設和舞蹈藝術發展等進行交流分享。11月25日，山東青島舉行兩岸（青島）經貿交流合作大會，兩岸台商及各地台協、台企負責人約200位嘉賓相聚一堂，共話兩岸經貿交流與產業合作。12月9日至16日，山東青島舉辦“翰墨迎新年、共敘兩岸情”青島—台中同鄉迎新春書畫連線活動、“同心築夢 創享未來”台灣大學生交流營活動，約30名兩岸書畫家線上開展書畫品鑒交流，20名台灣大學生實地瞭解青島城市發展和就業創業情況。



在廣東，11月30日，隨著第二屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽在深圳落下帷幕，深圳海峽兩岸交流融合月圓滿收官。交流融合月30多項活動受到兩岸同胞廣泛關注，島內各界2000餘人參加。12月6日至9日，第五屆“粵來粵有趣——2023兩岸青年創意短片大賽”總決賽在廣東潮州舉辦。大賽於9月在台灣啟動，超過400個台灣青年團隊投稿參賽，6個團隊進入總決賽，在潮州用影像形式展示潮汕傳統特色和嶺南文化美韵。



朱鳳蓮指出，今年兩岸這麼多的交流活動，很多台灣青年第一次來到大陸。他們共同的一個感受就是三個字：“不一樣”。他們說在大陸看到的和在台灣接受的資訊不一樣，之前會認為大陸人會排斥台灣人、不喜歡台灣人、大陸比較落後，但來了就發現大陸很繁華、很進步、很有機會，大陸同胞很友善、很熱情，希望以後常來，不要讓島內負面的資訊限制了想象。我們歡迎更多的台灣同胞尤其是台灣青年多到大陸來走走看看，一定會有更多意想不到的收穫。

