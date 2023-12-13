老戲曲“圈粉”新戲迷靠的是什麼

中評社北京12月13日電／據新華網報導，最近，在沉浸式越劇《新龍門客棧》中，憑借一段返場演出的轉圈視頻，越劇演員陳麗君“轉上了”各大社交平台的熱搜榜。



“邪魅狂狷”一笑的“玉面修羅”讓網友“入坑”，很多人因為她，“專程跑去杭州看戲”，“從沒聽過戲曲，第一次走進劇院，開始瞭解越劇”。有她主演的越劇，一票難求。



這一轉，不僅為越劇轉來了流量，也為戲曲賺來了話題。



從年初“豫劇＋搖滾”的魔性電影配樂風靡，到桂劇《打棍出箱》高難度片段刷屏網絡，再到越劇《新龍門客棧》“出圈”，年輕人為何突然對傳統戲曲“上頭”？究其原因，我們不難看到，老戲曲“圈粉”新戲迷，靠的是“新”與“心”。



演出形式推陳出新。著名劇作家、戲曲改革運動先驅田漢曾經提出：“不僅要把新內容注入舊形式，也要把新形式注進舊形式，使中國原有的戲劇形式更豐富，更生動，更能表現新內容。”



《新龍門客棧》的“新”即是實踐了上述觀點——沉浸式舞台氛圍的塑造，演員與觀眾“零距離”的接觸，經典電影影像元素的運用，舞台結構的巧妙構建。再如，用舞蹈將昆曲、秦腔、評劇、川劇、河北梆子、京劇串聯起來的戲曲節目《驚·鴻》。這些新戲與傳統戲曲的演出形態截然不同，年輕人之所以願意“入坑”，在於這些創新形式切中了他們的審美需求。



傳播方式煥然一新。與傳統戲曲表演囿於劇場空間不同，《新龍門客棧》大膽創新，嘗試在短視頻平台上全程直播，吸引了近千萬人次觀看，近4000名觀眾發布了超過1.4萬條評論。而主創也早早開通了社交媒體賬號，與觀眾、網友熱情互動。



據數據統計，《新龍門客棧》的非傳統越劇觀眾占到了70%，基本都是年輕人。年輕觀眾的“在場”換來了戲曲的“在線”，他們成了越劇的“自來水”，彈幕、玩梗、二創視頻……玩得不亦樂乎。在藝術形式多樣化的今天，戲曲工作者用自己的探索贏得了年輕觀眾的心，而一代又一代新的觀眾加入，是戲曲得以傳承的重要一環。



戲曲傳承用情用心。《新龍門客棧》的出品人、著名越劇表演藝術家茅威濤，也是陳麗君的老師，近年來一直在探索越劇新的表達空間，為戲曲尋找新出路，她甚至還收了一位“二次元”徒弟。而陳麗君13歲就開始苦練越劇，台上一分鐘，靠的是台下十多年的勤奮和對越劇的熱愛。桂劇《打棍出箱》的“跌箱”絕活，對演員的身手、唱腔、表演更是極大的考驗，沒有多年訓練的扎實功底根本拿不下來。他們孜孜以求，用情用心傳承戲曲藝術的努力戳中了網友。



這些戲曲的爆火也向市場釋放了一種信號，觀眾對戲曲仍有消費需求，只是需要合適的內容、有效的觸達方式，這也是戲曲行業需要認真思考的問題。



陳麗君將自己比作是越劇的一顆“小石子”，努力去擊起了一點漣漪。我們熱切希望，這顆越劇“石子”激蕩起的不僅是漣漪，而是能掀起更澎湃的戲曲“出圈”浪潮。