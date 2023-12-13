】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 】 
國台辦：兩岸現狀是世界上衹有一個中國
http://www.CRNTT.com   2023-12-13 12:59:35


國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社　李子寧攝）
　　中評社北京12月13日電（記者　李子寧）蕭美琴日前被問及兩岸議題，聲稱“維持現狀是國際最大公約數”。國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上予以駁斥。

　　朱鳳蓮說，兩岸現狀是，世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。維持現狀就是不能讓“台獨”分裂破壞了這個現狀。
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：