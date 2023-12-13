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國台辦：兩岸現狀是世界上衹有一個中國
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2023-12-13 12:59:35
國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝）
中評社北京12月13日電（記者 李子寧）蕭美琴日前被問及兩岸議題，聲稱“維持現狀是國際最大公約數”。國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上予以駁斥。
朱鳳蓮說，兩岸現狀是，世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。維持現狀就是不能讓“台獨”分裂破壞了這個現狀。
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