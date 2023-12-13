跨境電商發展更具新活力

中評社北京12月13日電／據人民日報報導，在浙江杭州錢塘江北岸兩公里處，坐落著全國首個跨境電子商務綜合試驗區。作為跨境電商的“初創地”和“試驗田”，中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區（以下簡稱“綜試區”）自2015年設立以來，進口零售清單數由最初的日均300多單，發展到最高的日均14萬單，年進口貨值最高峰達118億元。



近日，記者來到綜試區，實地感受跨境電商新業態的蓬勃發展和旺盛活力。



產品更加豐富，消費者選擇更多樣



來到綜試區下沙園區的電商企業倉庫，奶粉、化妝品、小家電等商品，按照類別整齊地擺放在貨架上。“我們的倉庫裡有來自全球60多個國家和地區的商品，好比一個小型的世界商品博覽會。”杭州心怡倉儲服務有限公司關務人員連曉茵介紹，“像這款咖啡豆，從1.7萬多公里之外的秘魯遠涉重洋來到這裡，非常受消費者歡迎。”



去年，海關總署等部門優化調整了《跨境電子商務零售進口商品清單》，可以通過跨境電商進口的商品稅號從1413個增加至1476個，新增視頻遊戲機、家用洗碟機等消費需求旺盛的商品。跨境電商對於拉動消費、豐富百姓生活的作用也愈加凸顯。



“今年我們在下沙園區新開設了香水、化妝品倉，吸引了很多電商企業在這裡經營。”杭州海倉科技有限公司關務負責人李海榮說。



在企業倉庫內，杭州海關所屬錢江海關駐下沙辦事處跨境電商後續監管科副科長嚴馳和同事正穿行在貨架間，對照著手中的抽樣表單，從貨架上抽取商品準備送檢。



“我們根據風險監測計劃和數據分析情況，通過線上線下結合的方式，開展跨境電商質量安全風險監測。”嚴馳說，面對迅速增長的跨境電商進口商品，錢江海關圍繞母嬰用品、小家電、食品化妝品等消費者關注度高的商品，加大質量安全風險專項監測力度。今年以來，錢江海關累計開展跨境電商質量安全風險監測600餘批次。



線上下單，快速通關，幫助企業節約成本



跨境電商進口業務分為直購進口和保稅進口兩種模式。在綜試區，電商企業採取的都是網購保稅進口模式，先將海外商品以批量報關方式存入綜試區內的保稅倉，消費者在平台下單購買後，企業再從保稅倉發貨。



“這款面膜在今年‘雙11’期間賣得非常火爆。我們根據前期的分析預測，提前從國外進貨，放在區內完成備貨，海關查驗等工作在備貨入區時一並完成。消費者在平台下單後，我們能夠用最快的速度發貨。”杭州海庫供應鏈管理有限公司關務負責人周東方介紹。



今年以來，杭州海關轄區有超過1億單的跨境電商網購保稅進口清單完成通關。杭州海關加強人力和技術保障，預估業務數據和通關需求，指導企業依托智能流水線實現機器換人，提升監管作業效能，實現跨境電商進口商品24小時不間斷通關。



“在海關便利化舉措保障下，我們可以做到當日申報、當日發貨，在江浙滬等‘包郵區’的消費者，能像國內網購一樣，享受到當日下單、次日收貨的便捷購物體驗。”周東方表示。



在下沙園區的退貨中心倉，一輛快遞車將一批消費者退貨的包裹卸下，在海關關員的監管下，倉庫工人們分門別類理放包裹。錢江海關駐下沙辦事處跨境電商監管一科科長潘鵬說：“我們對這些退貨商品實施分類監管，對於品質有缺陷的殘次品，採取退運出境或銷毀等舉措；沒有問題的商品，確認符合上架銷售標準後，由企業重新上架銷售。”



以前電商企業收到退貨申請後，需要在規定時間內將退貨商品運到原先發貨的海關特殊監管區域。由此產生的人力物力投入，也成為電商企業的一個“痛點”。



2023年9月，在海關總署授權下，杭州海關率先開展跨境電商網購保稅零售進口商品跨關區退貨試點。通過這一新模式，電商企業可以通過在一地建設退貨倉，集中處理來自各地消費者的退貨商品，幫助企業節約運營成本，加快退貨商品處理時效。



目前，杭州海關所屬錢江海關已經驗放近2000票來自廣州、鄭州、上海、廈門等城市的跨境電商退貨商品。隨著“跨關區退貨”模式順利實施，預計每年可為各個電商企業節約成本近千萬元。“我們將繼續做實做細調查研究，創新監管服務舉措，推動跨境電商新業態持續健康發展，為高質量發展增添新動能。”錢江海關關長蘭磊說。