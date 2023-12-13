西部崛起口腔產業集群

中評社北京12月13日電／據經濟日報報導，近段時間，總建築面積約27萬平方米的“中國牙穀”口腔產業園二期項目建設正在四川省資陽高新區緊鑼密鼓推進。作為目前全國最大的口腔醫療器械產業集聚地，自2016年啟動規劃至今，“中國牙穀”已擁有口腔醫療器械產業領域3個全球第一：規劃和建設面積全球第一、產業鏈完整度全球第一、隱形矯治器年產量全球第一。



在資陽市，以特色鮮明的口腔產業為代表的醫藥健康產業發展潛力巨大。其中，醫療器械產業被四川省列入首批4個特色優勢產業試點。以此為契機，資陽重點培育愛齊科技、盈緯達、正美齒科等優勢企業，加大中小企業引育力度，打造國內領先、世界一流的“中國牙穀”。



資陽市提出，將堅持特色鮮明、質量優異，以重點突破帶動整體提升、以改革開放打開高質量發展新局面，集中力量抓好推動臨空經濟區和高新區加快發展、實施工業強市戰略、深化市屬國有企業改革“三件大事”，加快建設成都都市圈現代化產業新城和成渝中部崛起示範區。建好“中國牙穀”，正是資陽抓好“三件大事”的重點工作。



產業集群快速壯大



資陽市將“中國牙穀”建設作為全市“一號產業工程”，把實施項目帶動戰略作為突破口，以投行思維選擇項目、以客戶思維服務企業、以工程師思維解決具體問題，培育新的經濟增長點。



連續6年舉辦“中國牙穀國際峰會”，每年組團參加國內五大口腔展，大力實施資本招商、展會招商、專家招商、以商招商，“中國牙穀”已匯聚110家國內外知名口腔企業，位於資陽高新區的牙穀特色小鎮如今已成為四川單位面積產值最高的區域之一。



從一片空地到如今穩步發展成為集產學研銷醫養於一體的特色口腔產業集群，靠的是什麼？



超常規舉措推進產業項目建設。醫療器械產業園二期於2022年啟動，一年多時間就快速建成。今年9月份三期開工，總建設面積達60.81萬平方米，正實現從“項目等土地和廠房”到“土地和廠房等新項目”的轉變。



創新舉措加速產業集聚。圍繞解決融資難、融資貴等問題，“中國牙穀”設立10億元醫療器械產業基金。一方面，為企業落戶提供優質服務；另一方面，著力打造良好的創新生態為產業集群式發展提供核心支撐。此外，為助力口腔產業創新生態打造，資陽高新區已連續4年每年拿出4000萬元設立科技創新及產業發展基金。



9月27日，四川正美齒科科技有限公司獲取了定制式正畸擴弓矯治器3張產品註冊證，填補了“中國牙穀”創新類產品空白。“與傳統固定式擴弓器相比，我們的產品可以實現自由摘戴，進而減少口腔損傷。”該公司註冊部負責人張新燕說。



產教融合為園區的發展提供了科研、人才方面的支撐。資陽口腔職業學院開設口腔醫學技術等16個專業，2019年首批招生僅175名，2023年在校學生達8300餘人。兩年多前，四川省口腔醫療科技創新促進會在“中國牙穀”成立。該促進會副會長李強介紹，促進會已吸引以各類專家、學者、企業家為代表的會員546名，會員單位183家。會員企業之間、企業與高校之間可更便利地開展科技成果轉化等合作。



231個“資陽造”產品正從這裡走向世界，二類、三類口腔醫療器械產品註冊證數量排名全國第五位、中西部第二位，園區也成為全國最大的口腔醫療器械產業集聚地。

