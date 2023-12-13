信貸發力破解融資難題

中評社北京12月13日電／據經濟日報報導，要讓金融對民營經濟的支持與民營經濟對經濟社會發展的貢獻相適應。8部門日前聯合印發的《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》（以下簡稱《通知》）提出，堅持“兩個毫不動搖”，引導金融機構樹立“一視同仁”理念，持續加強民營企業金融服務。



民企融資還差什麼



經過各方的長期努力，民營企業融資難、融資貴問題在一定程度上得到緩解。國家金融監督管理總局最新數據顯示，2023年前三季度，普惠型小微企業貸款新增4.8萬億元，同比多增9754億元；民營企業貸款新增6.7萬億元，同比多增6836億元。



但也要看到，金融服務民營企業仍存堵點。這其中既有共性問題，如短貸長用、信用評價難、融資擔保難等，也有個性問題，如不同規模、不同發展階段的民營企業，其金融服務需求存在較大差異。



“短貸長用，就是企業把短期限的貸款用在了長期限的生產與周轉中，期限錯配了，這不僅會給企業經營帶來不利影響，還會對銀行風險控制造成較大壓力。”《經濟日報》記者日前在廣西調研採訪時，多家商業銀行相關負責人均表示，“短貸長用”是當前民營企業普遍面臨的困境。



此外，融資擔保仍存難點。以廣西柳州市螺螄粉產業為例。該產業鏈上的經營主體基本屬於小微企業或個體工商戶，普遍無資產或輕資產，缺乏足夠的抵押物，加之財務制度不夠健全，企業的生產、銷售數據無法通過第三方權威機構獲取，數據的真實性也難以被核查。這些因素引發了一個問題——企業較難通過自身資產擔保的方式獲得銀行信貸資金。



除了共性問題，金融服務民營企業還面臨一些個性化難題。“民營企業的群體數量龐大，不同規模、不同發展階段的民營企業所需要的金融服務也具有較大差異性。”中國工商銀行公司金融業務部總經理張鋒說，為了滿足民營企業，特別是小微企業成長各階段的金融服務需求，該行依托互聯網、大數據、物聯網等技術，已落地了一批創新產品。



據介紹，針對民營企業信用評價難問題，工商銀行立足“國家級高新區創新積分評價體系”創新推出“積分貸”，把民營企業的創新能力與信用有效連接起來。針對缺乏資產、研發實力雄厚的民營企業，工行已落地知識產權質押融資“專利貸”，變“知識流”為“現金流”；針對供應鏈金融的“確權難”問題，運用物聯網技術，探索數據化訂單融資，降低對核心企業的依賴。



加大信貸資源投入



此次《通知》明確了金融服務民營企業的目標和重點。其中，銀行業金融機構要制定民營企業年度服務目標，提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款占比。



“今年年初，工商銀行明確將2023年作為‘金融服務民營企業高質量發展年’，提出了年度民營企業貸款、有貸戶增長等服務目標，完善內部激勵約束機制，建立健全民營企業服務考評體系，不斷提升民營企業業務在績效考核中的權重，強化正向激勵和引導。”張鋒說，工商銀行改革了授權機制，將民營企業的業務審批權限更多下沉至二級分行，進一步提升民營企業的信貸服務效率。截至2023年10月末，工商銀行民營企業融資總量超6萬億元，其中，民營普惠貸款近2萬億元，較年初增幅近40%。



《通知》還要求，銀行業金融機構要健全適應民營企業融資需求特點的組織架構和產品服務，加大對科技創新、“專精特新”、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域民營企業的支持力度，支持民營企業技術改造投資和項目建設，積極滿足中小微民營企業的合理金融需求，優化信貸結構。



“廣東民營企業貢獻了全省70%以上的技術創新成果，是名副其實的科技創新‘強引擎’。”國家金融監督管理總局廣東監管局相關負責人說，為此，該局引導轄內銀行保險機構助力民營企業技術突圍。一方面，對高科技產業加大信貸投放力度。另一方面，探索科技企業專屬信貸模式。



“推動轄內銀行機構拓寬擔保方式，探索開展預付款、應收賬款、存貨、倉單等權利和知識產權質押融資業務，讓民營企業的無形資產具備造血能力。”上述負責人說，此外，持續推進知識產權線上質押融資試點，實現轄內20個地市線上質押登記全覆蓋。



加大首貸、信用貸支持力度也是金融服務民營企業的重要舉措。“截至2023年9月末，螺螄粉企業首貸金額1.22億元，占比新增貸款33.5%，投放信用貸款4.04億元，占比螺螄粉全產業鏈貸款31.7%。”國家金融監督管理總局柳州監管分局普惠金融科科長彭歡喜說，為了提高螺螄粉產業的信用貸、首貸占比，柳州監管分局以“互聯網＋稅務＋金融”模式為基礎，發揮納稅信用信息在普惠金融體系建設中的重要作用，解決螺螄粉企業的融資難題。

