國台辦：民進黨數典忘祖　必將遭更強力反對

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞更強力的反對。



有記者提問說，近期，台灣北一女中區桂芝老師炮轟台灣教育課綱“去中國化”的視頻，在兩岸都有很高瀏覽量。區老師指出，台灣過去20多年的所謂“教改”始終在“去中國化”幽靈原則指導下進行，現行語文教材大量删減文言文，根本是“無恥的課綱”。包括馬英九在內的各方人士呼應此說法，並對區老師致敬。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮說，“我看到了這個視頻，也看到島內很多人士給予呼應。”實際上，區老師說出了島內很多老師、很多家長和很多專家學者的心裡話，發出了正義之聲。民進黨當局無所不用其極在島內推行“去中國化”，妄圖割斷兩岸文化連結，蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮。台灣各界抗議、抨擊聲音不斷。



朱鳳蓮指出，任何“去中國化”的行徑，都改變不了深植於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同，割裂不了兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈聯繫。民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞更強力的反對。

