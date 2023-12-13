國台辦：經貿正常化符合兩岸同胞共同利益

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮12月13日在例行新聞發布會上表示，希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道，早日實現兩岸經貿正常化，增進兩岸同胞利益福祉。



有記者問，今年前11個月，兩岸進出口數據衰退了約16%，在上述背景下，大陸如何推進兩岸經貿正常化發展？



朱鳳蓮表示，年初以來，大陸經濟回升向好，呈現韌性強、潛力大、活力足的特點，前三季度經濟同比增長5.2%，居世界主要經濟體前列。1至9月，兩岸貿易額近2000億美元，保持高位運行。兩岸經貿具有強大的內生動力，有向更寬領域拓展、向更高層次提升的巨大空間，我們對此深具信心。



朱鳳蓮說，實現兩岸經貿正常化，是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。大陸順應台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，推動兩岸空中直航航點和“小三通”復航，為恢復兩岸人員往來正常化、交流常態化打下良好基礎；出台《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，持續推動深化兩岸融合發展重大舉措；舉辦兩岸企業家峰會等涉台經貿活動，助力台商台企融入大陸新發展格局、實現高質量發展；認真貫徹落實“31條措施”、“26條措施”、“農林22條措施”等惠台利民措施，切實為廣大台商台企排憂解難。下一步，我們將持續努力，推動兩岸經貿正常化進程。



朱鳳蓮表示，反觀民進黨當局，不僅沒有採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟的正常交流合作，損害了兩岸同胞的共同利益。希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道，早日實現兩岸經貿正常化，增進兩岸同胞利益福祉。

