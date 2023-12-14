張啟楷：關鍵辯論可扭轉選情　柯P空陸齊發

資深媒體人、民眾黨不分區“立委”候選人張啟楷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月14日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨候選人柯文哲近期民調皆落後。資深媒體人、民眾黨不分區“立委”候選人張啟楷接受中評社訪問表示，柯文哲在傳統媒體上的確不利，但古今中外在很多選戰上都能看到，關鍵的辯論會是可影響選情翻轉的，柯文哲正充足準備，相信表現會好，另外空戰、陸戰也有加強的作為，盼由小擴大。



張啟楷，出生於嘉義，台灣大學政治學系在職專班碩士，1987年進入新聞界，歷任中國時報記者、年代電視新聞部副總編輯，及TVBS、中天、年代、東森財經、中時新聞網節目主持人、優傳媒社長、彰化縣工商發展投資策進會總幹事等。今年11月被柯文哲延攬為排名第8的民眾黨不分區“立委”候選人。



張啟楷表示，民眾黨內參考民調中，柯文哲、吳欣盈是排名第二，外面的許多民調機構則是第三，不過最新13日鏡新聞公布的民調，中國國民黨侯友宜、趙少康25.2%，柯盈配23.7%，在誤差範圍內，對於民調，並非都拋諸腦後，當然民眾黨在傳統媒體戰上是不利的，親綠媒體都抓著柯文哲打。



張啟楷說，可以觀察到，親綠媒體今年初是抓著侯友宜打，但在侯5月17日被國民黨徵召提名、民調掉下來後，親綠媒體就改打柯、一直打到現在，這代表民進黨是比較擔心柯有機會追上賴；而過去藍白合還沒破局時，親藍媒體對柯還算友善，但破局後就夾殺柯，讓柯面對到很大的困境。



話鋒一轉，張啟楷說，但在古今中外很多“戰役”上，可看到辯論會是能翻轉、影響選情的，他相信柯文哲會表現很好，柯準備充分，辦了很多場政策記者會，前陣子勞工團體舉辦的“工辦政見會”，會後的民調也顯示，柯文哲的表現遙遙領先對手民進黨賴清德、國民黨侯友宜，12月30日電視辯論會就要到來，柯這2周也都正在積極準備，從題目的設定、擬答都有很實際、縝密地預備。



張啟楷說，但還不能透露辯論會準備什麼，會看時事進行調整，至於政見會準備方面，柯文哲比賴清德、侯友宜開得政策記者會更多，每次開記者會都是在演練、準備。