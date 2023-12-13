大模型發展帶火提示詞工程師新職業

中評社北京12月13日電／據科技日報報導，人工智能（AI）提示詞工程師是在AI技術快速發展中由大模型帶火的新職業。據瞭解，目前在國內各大招聘平台上，相關職位月薪不菲。那麼，此類由大模型發展而產生的新職業具有哪些特點，需要從業者具備怎樣的技能？行業內部對此類新職業的需求是否會長期存在？隨著大模型的進一步發展，其發展前景又是怎樣的？



提示詞工程師或將更加搶手



今年，百度創始人李彥宏在中關村論壇上稱，未來10年，全球有50%的工作將涉及“提示詞工程”。提示詞工程即通過一些簡單的命令或指示，讓機器人完成某些任務。而下達這些指令的，正是AI提示詞工程師。



“提示詞工程師的出現，是與近年來生成式AI的發展和普及密切相關的。這種變革的背後是計算能力的增強與深度學習理論的快速發展。其正在日益改變眾多行業，如畫師、客服、翻譯、程序員等職業。”近日，遠望智庫人工智能事業部部長、圖靈機器人首席戰略官譚茗洲接受科技日報記者採訪時說。



有人說，如果AI模型是一種新型計算機，那麼提示詞工程師就是為它編程的程序員。然而，不同於一般的計算機程序，當我們希望AI去完成一項諸如“寫文章”或“畫一幅好看的畫”這類存在模糊性的任務時，不可避免地會面臨一個問題：由於存在隱含信息和背景信息，很難說出讓AI一次性就能正確理解的話。這一問題即AI價值對齊問題。



“提示詞的作用，就是將模糊問題用語言清晰地描述、準確地限制，以此來控制AI生成的結果。提示詞工程師的工作本質上就是一個和AI溝通需求、對齊需求的過程。”神鵠開源社區創始人陳少宏指出。



AI提示詞工程師需要的是與模型交互的技能。陳少宏進一步解釋道，提示詞工程師的主要工作就是通過不斷地對話訓練AI，讓其能夠準確理解用戶的意圖和需求，從而輸出用戶最想要的答案。



比如，在藝術領域，可以通過輸入一些關鍵詞和描述，來引導AI模型生成不同類型的藝術品和設計作品；在醫療領域，可以通過為AI模型提供大量的醫療數據和病例信息，來增加診斷和治療的精準性。



譚茗洲說，隨著AI技術廣泛應用於各個領域，AI領域越來越需要擁有扎實技術和豐富經驗的提示詞工程師來構建、訓練和優化模型，以確保模型的準確性和穩定性。未來，提示詞工程師或將變得更加搶手。

