全球“瘋學”中文　台當局選擇“自宮”

中評社北京12月13日電／據大公報報導，台灣“歷史教育新三自運動協會”連月來舉辦“蔡英文‘政府’教育政策總體檢”系列記者會。在最近的記者會上，台北市第一女子高中教師區桂芝表示，多年來的教改始終是在“去中國化”的原則指導之下進行，讓學校、老師、學生淪陷在越來越黑暗的教育深淵。



區桂芝說，正當日本的明星中學讓學生讀文言文、韓國人爭著說“孔子是韓國人”時，“我們居然無知無情地要自斷文化經脈”。她批評台當局的教育政策在全世界“瘋學”中文的潮流裡選擇“自宮”，讓百年樹人的大業全部毀在意識形態裡。



區桂芝表示，這幾年的課綱删掉了柳宗元的《始得西山宴游記》，那是處理個人生命挫折最重要的範文；删掉了範仲淹的《岳陽樓記》，學生失去了能建立生命高度、學習大我關懷的典範。她擔心2019課綱帶來的長期影響是，只要談到文史問題，學生總是一問三不知，走向“歷史弱智化”、“思想淺薄化”。區桂芝強調，品德教育沒有了，學生不僅不會思考，行為上也難以自律，尤其是政壇亂象也給學子們做了負面示範，從個人到家庭乃至整個社會都將受到長期影響。



據悉，相較於此前的課綱，2019課綱推薦的古文大幅減少，只剩下10多篇，《醉翁亭記》《蘭亭集序》等已不在推薦名單中。