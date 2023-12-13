澤連斯基赴美索軍援　共和黨反對聲增大

中評社北京12月13日電／據大公報報導，烏克蘭總統澤連斯基本周再度訪美，尋求更多軍事援助。但俄烏衝突將近兩年，美國國內反對無休止援助烏克蘭的聲音越來越大，尤其是共和黨人。與此同時，美國媒體爆料指，美方想推動較保守戰略，聚焦於保住烏克蘭現有領土；烏方則希望繼續進攻，以持續吸引世界目光。



澤連斯基於當地時間11日抵達華盛頓，並於12日在華盛頓與美國總統拜登舉行會晤。澤連斯基當天還向參議院發表講話，並同美國眾議院議長約翰遜進行私人會晤。美媒稱，當下美國對烏克蘭援助前景不確定，澤連斯基此次訪美是為爭取美援向美國國會作最後的努力。



美國過去兩年已向烏克蘭提供超過1110億美元（約8658億港元）巨額軍經援助，如今國內已有相當多共和黨人公開表態反對進一步援烏，其他人則要求在表決任何額外援烏資金前，先拿出新策略。美國軍方一些人士希望烏克蘭改采防守戰略，聚焦於守住現有領土並在2024年建立起武器自產能力，也許能讓俄羅斯考慮明年底或2025年進行有意義的談判。



《華爾街日報》指出，烏克蘭今夏大反攻雖付出龐大的武器裝備和人員代價，卻未能奪回大片失土。烏克蘭國內的政治對手開始公開批評澤連斯基，民調顯示他的支持率仍高但已在下降。



另外，匈牙利總理奧班此前表示，在14日召開的歐盟領袖峰會上，他將阻止歐盟向烏克蘭提供至關重要的500億歐元的援助。這項支出案需要歐盟所有成員國同意方可通過。