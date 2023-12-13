欠發達地區找准轉型發力點

中評社北京12月13日電／據經濟日報報導，菏澤市曾是山東省經濟“墊底”的地市之一，工業化底子薄、基礎差、起步晚，一度制約著當地的發展。近年來，菏澤立足資源禀賦和產業基礎，做好特色文章，走出了一條差異競爭、錯位發展的新型工業化道路，成為山東省綜合實力提升最明顯的地市之一。欠發達地區如何抓發展？菏澤實現“後來居上”的動力源自哪裡？



從地圖上看，山東省像一只振翅欲飛的雄鷹。位於山東省西南角、地處魯蘇豫皖四省交界處的菏澤市，正處於鷹尾。無山可傍、無海可依、無勢可借的菏澤，經濟總量排名曾常年在全省靠後位置徘徊。



近10年來，菏澤市轉變發展思路，以重點產業為支撐培育新動能，成為山東省發展速度最快、綜合實力提升最明顯的地市之一。地區生產總值由2012年的1783億元增加到2022年的4205億元，從山東省第13位躍升至第8位。今年前三季度，有7項指標增速居山東省首位。“10年來，菏澤市一張藍圖繪到底，一以貫之抓落實，實現由‘全省墊底’到‘躍居中游’的重大轉變。”菏澤市委書記張倫表示。落後的菏澤何以“後來居上”？



擺脫思想上的貧困



過去，一說起山東的貧困地區，人們大都會提到“德惠聊菏”。工業基礎薄弱的菏澤，在4個“窮哥們”中墊底。欠發達，曾是菏澤揮之不去的標簽。



知恥而後勇，菏澤的改變，始於思想的轉變。



菏澤市發展改革委主任楊紹青告訴記者，從1998年起，為推動區域協調發展和全省均衡發展，推動山東由經濟大省向經濟強省的跨越轉變，山東專門制定政策措施，舉全省之力對口幫扶。此後的20年間，儘管菏澤發展速度加快了、增幅好轉了、總量提高了，但貧窮落後的面貌沒有從根本上改變，排名倒數的窘境沒有得到扭轉，“等靠要”思想依然存在，仍有近百萬人徘徊在貧困線，全省約三分之二的貧困村位於菏澤。



“想要摘掉‘欠發達’的帽子，必須擺脫思想上的貧困。僅靠‘輸血’拔不掉‘窮根’，衹有弱鳥先飛、滴水穿石，才能闖出一條發展之路。”痛定思痛，激發內生動力成為菏澤上下的共識。



扶貧先扶志。早上8點，鄄城縣箕山村村民孫想格準時來到村東頭的扶貧車間編制藤椅，幾根長長的塑料藤條在指尖不斷跳躍，一把精美的藤椅慢慢成形。靠著藤編手藝，孫想格在2018年擺脫了貧困。



據菏澤市鄉村振興局副局長劉軍介紹，目前，菏澤共有就業幫扶車間2932個，帶動就業31561人，其中脫貧人口3906人。



“如今菏澤最大的變化是幹部的精神狀態，不甘落後的精氣神、敢於領先的自信心明顯提升。”張倫介紹，近年來，菏澤在重點產業、鄉村振興、城市功能、營商環境上下足功夫，以重點突破帶動整體提升，推動全局發展，有效改善了基礎設施差、產業規模小、群眾收入低等狀況。



在記者採訪的多家企業門口，都能看到“三亮”行動的大幅海報。菏澤市政府副秘書長趙連柱告訴記者，“三亮”行動是指全市承擔主要審批服務、監管監督、業務辦理的職能部門要“亮人員身份、亮制度職責、亮評價結果”。通過掃描海報上的二維碼，就能看到各級單位人員的詳細信息。經營主體可對重點部門和人員進行“不記名投票”評議，並根據評議結果實施獎懲措施。



前不久，曹縣商都恒昌有限公司面臨著資金不足和肉牛緊缺的狀況。曹縣財政局“三亮”工作專班瞭解情況後，積極幫助企業與山東省農業發展信貸擔保公司牽線搭橋，推出了針對養殖戶的全新服務方案。



該公司負責人張莉介紹，省農擔公司為商都恒昌提供了擔保授信總額度1億元，為12位養殖戶提供了肉牛貸款支持，總金額達2150萬元。一方面解決了農戶在發展養殖過程中遇到的資金短缺問題和肉牛市場價格風險問題，另一方面也降低了企業從外地購買肉牛的成本，增加了公司利潤。“曹縣以開展‘三亮’行動為抓手，不斷提升政策落實落地效率，築牢產業發展根基，推動經濟社會可持續發展。”曹縣縣委書記趙福龍表示。



做足“借”的文章



來到位於曹縣安蔡樓鎮的有愛雲倉漢服直播基地，宛如進入一條古今交融的時光隧道：漢的雄偉、唐的繁榮、宋的風雅、明的輝煌……穿梭其中，仿佛穿越了千年光陰。負責人謝倩正忙著整理剛到的服裝，正值銷售旺季，店裡即將上架一批冬裝新款，“等會主播們就來上播了，得抓緊整理出來”。



曹縣漢服協會會長胡春青介紹，今年1月至10月，曹縣漢服銷售額達63.71億元，占全國銷售市場的40%。



2021年，一句“北上廣曹”的網絡調侃，把曹縣推到了大眾面前，讓這個曾經十分貧困的農業大縣成為熱議的焦點。曹縣借力發力，尋找細分賽道，順勢把曹縣的演出服、漢服、木制工藝品推向市場，形成集群效應，乘著互聯網熱度迅速“出圈”，把這一波網絡流量轉化為發展的增量。



2010年，侯保健跟妻子返鄉創業，起初經營影樓服裝。曹縣“火”起來後，憑著對市場的敏感，侯保健迅速轉向漢服領域，借助曹縣服裝產業鏈，在各大電商平台甚至跨境電商平台開了數家漢服店，銷售業績非常好。



“目前，曹縣有漢服上下游企業2282家，網店13989家，漢服從業者近10萬人，做到了5公里以內的產業集群化，形成了完整的產業鏈條和品牌孵化體系，具有很強的生產能力。”曹縣電商服務中心主任張龍飛告訴記者，目前，總投資超百億元的e裳之都·中國（曹縣）華服智創城項目已經啟動，力爭把曹縣打造成為中國古裝影視劇情景體驗中心、中國漢服設計大賽交流中心和中國漢服文化研究交流中心。



生物醫藥產業是菏澤的核心產業之一。在位於菏澤魯西新區的了未元大健康產業園內，洗瓶、罐裝、溶液配制、分裝、凍幹、軋蓋、包裝……工作人員正在對已完成安裝的項目生產設備進行調試。項目負責人曾凡洪說，得益於產業園的全產業鏈智能化共享平台，公司的抗腫瘤項目成功在菏澤落地轉化，實現了“研發在全球、孵化在菏澤；資源在全球、產業在菏澤”，依托共享平台，未來將會招引更多抗癌藥項目在菏澤落地，前景廣闊。



“菏澤發展最大的短板在於缺少高端人才。我們首創政府直接投資建設離岸創新平台模式，借別人的地，育菏澤的苗，成為破解招才難、留才難、創新能力弱的關鍵一招。”菏澤市委組織部副部長黃濤說。



菏澤探索在上海、北京、蘇州設立離岸創新中心，實現借梯上樓。菏澤在上海復旦大學科技園設立了2000平方米的離岸創新中心，目前已引進8個科研團隊進駐；與國家兒童醫學中心、北京科信必成醫藥科技公司達成共建兒童用藥臨床試驗基地和產業化基地相關協議；在北京大興建設菏澤高新區生物醫藥（北京）離岸研究中心，已有16家企業簽署了進駐協議，集聚了300多名國內外科研人員。



菏澤高新區生物醫藥（北京）離岸研究中心代表、北京大學教授周亞偉介紹，離岸研究中心廣聚人才、信息、技術、資本等資源，力爭盡快引進50個以上成熟項目落地，將有力助推菏澤生物醫藥產業高質量發展。

