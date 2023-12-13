企業信用“一本賬”　數據管理“一張網”

中評社北京12月13日電／據人民日報報導，信用是市場經濟的基礎。國家企業信用信息公示系統是官方、權威、免費的信息查詢平台，通過“全國一張網”，可以查詢到在我國登記註冊的每一家經營主體信用信息。截至2023年10月底，國家企業信用信息公示系統已歸集1.82億戶經營主體累計58.3億條信息。如何挖掘這座數據富礦，讓消費者、經營者、管理者受益？記者進行了採訪。



信用信息公開透明，讓消費者更放心



“我第一次在這家眼鏡店配眼鏡，有點擔心產品質量，萬一有問題，害怕商家後期服務跟不上。”在重慶渝北區新光天地購物廣場選購眼鏡的艾琴說。正在猶豫不決的時候，她發現商家的收銀台上擺放著“山城有信”宣傳牌，用手機掃了掃上面的二維碼，可以查詢到該眼鏡店的基礎信息、經營情況和信用狀況。



“我查了一下，該商家沒有不良信用記錄，也沒有投訴舉報、行政處罰信息，感覺還靠譜，就決定在這裡配眼鏡了。”艾琴說，通過掃碼瞭解商家信用情況，為老百姓購物提供參考，讓消費更放心。



“山城有信”應用依托國家企業信用信息公示系統，實現經營主體相關信息的歸集運用，不僅提供“一鍵掃碼”“一碼明信”服務，還能實現“一體監管”。如果消費者在消費過程中權益受到侵害，用手機掃碼後，可以點擊“一碼保維權”選項，直接撥通12315進行投訴，轄區市場監管所人員便會介入消費糾紛調解。今年以來，“山城有信”受理、處置消費者投訴4.63萬次，占12315移動互聯渠道投訴總量的53%，成為消費投訴新路徑。



“山城有信”是重慶市市場監管局運用企業信用監管數據，通過數字化工具加強數據治理、促進基層市場監管工作的一個典型案例。受益的不僅是消費者，還有廣大經營主體。截至目前，“山城有信”已為重慶市367.96萬戶經營主體賦碼。今年以來，借助該平台，36.59萬戶經營主體公示信用承諾，18764戶經營主體實現“不見面”信用修復，為基層監管人員提供信息查詢9.42萬次。



市場經濟是信用經濟。中央黨校（國家行政學院）政法部民商經濟法室主任王偉說：“企業信用信息的公示，可以充分動員經營主體、社會公眾對企業經營行為進行監督，促使其更加誠實守信地履行法定或約定義務。消費者可以通過查詢特定企業的信用狀況，選擇誠實守信的企業進行交易活動，使消費更安全、更理性。”



國家市場監督管理總局信用監督管理司相關負責人介紹，企業信用監管數據中包括行政許可、行政處罰、嚴重違法失信名單（“黑名單”）、抽查檢查等信息。這些信息的公示能夠促進市場“良幣驅逐劣幣”，使誠實守信的企業贏得更多的市場機遇。



信用帶來金融活水，化解經營主體資金難題



“7月14號通過掃碼線上提交貸款申請，7月20號就拿到了10萬元授信，真沒想到，沒有抵押也能貸到款，放款還這麼快。” 在廣東省深圳市創業的陳曉盈說，2020年他在寶安區開了一家火鍋店，“今年餐飲業復甦，我想把店面裝修升級一下，幸虧這筆貸款補充了流動資金。”



陳曉盈與妻子早年創業曾多次碰壁，“我們個體工商戶沒什麼大本錢，也沒有固定資產，過去想貸款實在太難了。”陳曉盈的難處有一定的普遍性。截至今年6月，深圳登記的個體工商戶數量已達156.2萬戶，由於資產規模小、存續時間短、抵押物較少，普遍存在貸款額度低、融資難的問題。



個體工商戶是國民經濟的“毛細血管”。為解決其貸款難題，今年7月，深圳市市場監管局指導深圳信用（征信）服務平台、試點銀行聯合開發線上融資產品“個體深信貸”。結合個體工商戶公共信用評價指標及金融機構特定需求建立信用評價模型，即時形成預授信額度，實現線上申請、線上授信、線上放款。20分鐘以內即可完成全流程，大大減少了銀企對接時間，提高了審批效率。



深圳市市場監管局相關負責人介紹：“之所以能實現線上20分鐘批貸，是因為背後有強大的數據分析做支撐。結合企業信用監管數據質量全面提升行動要求，我們積極開展數據‘清洗’工作，涉及3.2億條數據。同時廣泛徵求征信機構、金融機構、市場開辦方、個體工商戶代表以及相關部門意見。充分運用新技術，在保護個體工商戶經營者的個人公共信用數據前提下，通過機器學習、數據挖掘等手段對數據進行分析處理，實現對個體工商戶的信用授信，為金融機構提供依據。”



截至10月底，“個體深信貸”累計服務個體工商22825戶，提交融資申請6848筆，促成個體工商戶線上獲得初評授信額度3.18億元。



王偉說：“企業信用數據可以幫助更加科學有效地配置資源。對於屢屢違法失信的高風險企業加強監管。而對於那些誠實守信企業，則通過給予綠色通道等便利化機制，使誠信企業能夠有更強的獲得感。”



全面提升數據質量，為宏觀經濟調控提供決策基礎



“國家企業信用信息公示系統自2016年底建成上線以來，系統累計訪問量超過3000億次，日均訪問量達1.3億次。” 國家市場監督管理總局信用監督管理司相關負責人介紹，以國家企業信用信息公示系統為依托，國家市場監督管理總局先後與56個政府部門協同推進涉企信息統一歸集公示，參與簽署45個聯合懲戒合作備忘錄，與17個中央部門、單位建立信息共享合作關係。



根據《企業信息公示暫行條例》的規定，企業的註冊登記、備案、動產抵押、行政許可、行政處罰等信息要依法通過該系統進行統一歸集和公示。據此可以更加具象化地生成企業的信用畫像，便於市場和社會綜合判斷企業遵守法定義務、履行約定義務等方面的信用狀況。

