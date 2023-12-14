中評關注：侯康瞄準兩大族群 不見得沒機會

國民黨2024候選人侯友宜、趙少康。（侯康競選辦公室提供） 中評社新北12月14日電（記者 楊騰凱）2024大選進入最後一個月關鍵倒數，中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康的競選策略也漸漸明朗。從近期侯康的動作看來，應是瞄準兩大族群，第一是南台灣選民，第二是年輕選民，如果能在這兩塊族群中打開局面，侯康配2024拚逆轉勝，不見得沒有機會。



2024選戰進入最後一個月關鍵倒數階段，在藍白確定不合後，侯康配到底該如何勝出，不少討論都認為藍軍應與白軍保持和諧關係，爭取台灣民眾黨柯文哲的支持者最後關頭願意棄保。不過從近期侯康配的動作來看，仍然把重心放在自己的選戰節奏上，而非施計對白軍拋媚眼。



包括侯友宜13日前進澎湖，下午直接趕回高雄，開始高雄掃街拜票行程，14日還預計帶台北媒體團南下高雄全程跟拍高雄拜票行程，這是侯2024大選開打以來，首度組織媒體團前進南台灣，用意頗深，無非是想把自己對南台灣的經營透過媒體鏡頭放大，力拚翻轉南部選情。



侯友宜在南部確實是有市場條件的，主要有兩大原因，第一是侯友宜出身嘉義縣，是道道地地的本土台灣人，操著一口流利的閩南語，與南台灣選民溝通不僅毫無阻礙，也能帶給南台灣選民很強烈的接近性和親切感，這是過去國民黨大選候選人所沒有的條件。

