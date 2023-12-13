朱立倫：侯康領先賴蕭0.8%　已黃金交叉

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月13日電（記者 張嘉文）2024大選進入倒數31天，中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會表示，侯友宜和趙少康的侯康配成形後士氣大振，國民黨每天都有內參的滾動式民調，今天顯示已黃金交叉，侯康配領先賴蕭配0.8%，還在努力往上衝中。



朱立倫也提到，面對選戰國民黨絕對戰戰兢兢，也會加強自己的弱點，這部分是在20到40歲年輕族群和南部，北北基、桃竹苗、中彰投侯康配都是領先，但在雲嘉南、高高屏是明顯落後，所以必須要翻轉、要改變。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對大選選情做出以上表示，朱的一席話也讓中常會響起如雷掌聲。



朱立倫提到，對於較弱的南部選情，侯友宜今天下午就要到高雄，明天一整天也在高雄 持續努力。未來這一個月在南台灣要翻轉，爭取所有地方跟選民的支持。他也要特別謝謝前“立法院長”王金平，近來號召很多地方議長通通團結支持侯友宜、趙少康，這是非常重要的一步。



另外針對年輕族群，朱立倫說，侯康配最近提出幾項重大政見，尤其是針對年輕人購屋的全額貸款，得到很多年輕朋友認同，但也受到民進黨很大批評，民進黨不做，國民黨願意做，跟年輕人站在一起，他相信幾項政策會逐一發酵得到認同。



朱立倫強調，本周日台中要成立侯康配競選總部，晚上在屏東舉行大型造勢活動，相信地方領導人都會團結在一起，下周還有選前造勢活動，都歡迎中常委一起參與。