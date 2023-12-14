宋偉：中美兩國都要向對方釋放一些清晰信號

中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉（中評社 趙海欣攝） 中評社北京12月14日電（記者 郭至君 助理記者 趙海欣）中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉日前參加了由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第二屆雙C論壇，就中美元首舊金山會晤之後的兩國關係走向進行了分析。宋偉特別指出，中美要基於共同利益，尋求共同話語，要向對方發出明確的信號，並且應該就國際秩序規則展開根本性的對話。



宋偉發言表示，中美舊金山峰會有兩個重要作用：一是雙方意識到不能發生直接的軍事衝突，競爭的底線得以明確，而且為了避免偶發性的軍事衝突，雙方要建立軍事交流的機制；二是在有共同利益的領域雙方表示願意進行合作，例如共同應對氣候變化、反恐、禁毒、人工智能合作等等。從這兩個方面來說，舊金山峰會有助於穩定和改善中美關係，但是，這個改善能不能持續下去還有諸多變數，取決於雙方各個具體部門在討論具體措施、細節的時候有多大的力度，且雙方能不能實施一些具有實質意義的具體行動。這些還有待觀察。



宋偉說，舊金山峰會得以達成這兩方面的共識，根本原因在於中美雙方著眼於尋找共同利益，而不是去吵架，不是想要說服或者壓倒對方，該合作的還要繼續合作。因為雙方能夠聚焦於共同利益的方面，所以才能夠達成共識，這個方式很好，要持續下去，吵架是沒有意義的，尋求共同利益和共同點的對話才是有意義的。

