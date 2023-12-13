全國大部地區氣溫下降　寒潮暴雪冰凍黃色預警

中評社香港12月13日電／前一輪積雪還沒化，雪花就再次紛飛。據中央氣象台預報，13日至15日大範圍雨雪天氣將再次“上線”；與此同時，13日至16日寒潮天氣也將自西向東、自北向南繼續影響中國。中央氣象台13日發佈寒潮、暴雪、冰凍黃色預警。



數據顯示，10日以來華北、黃淮等地出現中到大雪，局地暴雪或大暴雪，新增積雪深度3厘米至8厘米，部分地區超過10厘米。山西、河南、陝西、河北、內蒙古等地共有128個國家氣象觀測站日降水量突破12月極值。



“新一輪降雪從12日夜間開始，從河套一帶自西向東影響華北、黃淮北部、東北地區，部分地區將達大到暴雪，局地甚至會達到大暴雪量級。”中央氣象台首席預報員馬學款說，新增積雪一般有5厘米至15厘米，局地會超過20厘米。除降雪外，13日至14日陝西中南部、山西南部、河南中北部等地部分地區還會有凍雨。



新華社報導，兩輪大範圍雨雪無縫銜接，馬學款表示新一輪雨雪天氣過程影響範圍更大，華北、黃淮的強降雪落區與前次過程強降雪的區域高度重疊。“從降雪量的極端性來看，內蒙古中部、華北南部、河南北部、以及吉林、遼寧東部降雪量較大，具有一定極端性。”



近期，南方多地氣溫偏高，一些地方白天還能短袖短褲“上陣”。隨著冷空氣南下，氣溫將迎來“斷崖式”下跌。



受寒潮影響，全國大部地區將先後出現4級至6級偏北風，氣溫下降8℃至12℃，西北地區、內蒙古中西部、華北西部及江南、華南北部、貴州等地部分地區降溫可達14℃以上。17日晨最低氣溫0℃線可南壓至貴州南部和江南北部一帶，零下10℃線位於黃淮北部至秦嶺一

帶。華北、黃淮北部等地部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。



“本次寒潮過程強度更大，影響範圍更廣。16日左右冷空氣南下後，江南、華南可能迎來‘冷暖大逆轉’。”馬學款說，由於後期龐大的冷氣團持續控制中國中東部大部地區，且有新的補充冷空氣，未來一段時間中東部地區氣溫將持續偏低。如15日後北京最低氣溫將持續7至10天低於零下10℃，南京最低氣溫在0℃以下的持續時間也將超過一周。



專家提醒，公眾需及時關注預報預警信息，注意防範雨雪天氣可能導致的積雪、道路結冰等對交通出行的不利影響。同時，凍雨和濕雪可能導致電力或通信線路出現積雪或弱結冰，建議相關部門加強線路、設施的巡查、維護和加固。