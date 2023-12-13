大選副手辯論可採英文？ 莊瑞雄：累死趙少康

民眾黨2024大選副手候選人吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月13日電／台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈13日表示，她就學時期大部分都用英文辯論，由於民進黨副手候選人蕭美琴也精通英文，外界好奇副手辯論是否可採英文。民進黨“立法院”團書記長莊瑞雄表示，這會累死中國國民黨2024副手候選人趙少康，無論吳欣盈是要用中文、台語或英文辯論，他都可以代表蕭美琴答應。



副手候選人電視辯論會暫定明年1月1日進行，吳欣盈今天上午接受媒體聯訪時，被問到辯論準備情形時表示，其他候選人都是政治老手。她過去當學生時，辯論、演講都是用英語比較多。因此在辯論的時候，她希望不用“中英台”，希望能用華語把理念跟大家分享、溝通。至於是否希望以英語進行辯論？吳欣盈則直說：“不用，請大家多多包容”。



根據台媒報導，綠委莊瑞雄說，辯論只是必經程序，無論用什麼語言，只要候選人認為有加分都很好，重點是訴求讓選民買單，對候選人加分。



民進黨團副書記長洪申翰則表示，民眾黨主席柯文哲最喜歡嗆“不然來辯論”，現在又吸收了最喜歡辯論的時代力量前“立委”黃國昌，整個黨最愛辯論，“應該沒有人想逃避辯論”。尤其是副手人選，副手是備位“元首”，大家都同意需要檢視，希望有高品質的副手辯論。



至於吳欣盈被質疑參與聯合國COP28會議後轉飛美國是花公帑，“立法院”民進黨團副書記長洪申翰說，吳欣盈行程是否花公帑，可能要自己說明，黨團不方便評論。因為手上沒有任何資訊證據，但是作為副手候選人，相關行程有交代較好，哪些部分用公帑應做釐清說明。