媒體民調：賴蕭36%侯康32%柯盈22%

民進黨2024候選人賴清德與副手蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電／《TVBS民調中心》13日公布最新2024大選民調結果，顯示民進黨“賴蕭配”支持度為36%，較上次（11月26日登記參選後）略升兩個百分點；中國國民黨“侯康配”支持度為32%，也略增1個百分點；而台灣民眾黨“柯盈配”支持度22%，則略降1個百分點，是5月調查以來低點。此外，未決定的選民比例減少至9%。



民調顯示，在政黨票支持度部分，國民黨32%、民進黨29%、民眾黨18%、時代力量4%，還有15%未決定。調查中立選民支持喜好，賴蕭配為28%、侯康配23%，支持柯盈配為21%，未決定的還有28%。



民調指出，政黨傾向方面，民進黨認同者高達93%支持賴蕭配，較上次增加5個百分點；國民黨認同者支持侯康配比例維持87%；而民眾黨認同者也有82%支持柯盈配，三黨支持者多數各自歸隊。中立選民對於賴蕭配的支持度增加3個百分點，為28%，支持侯康配也增加2個百分點，為23%，而支持柯盈配則減少4個百分點，降至21%。



民調表示，20－29歲年輕選民支持柯盈配的比例49%，雖仍領先，但下滑7個百分點，賴蕭配略增1個百分點至29%，侯康配則增加3個百分點至11%，而未決定也增加4個百分點，至12%。30－39歲支持對象，也仍以柯盈配的44%最高，略增3個百分點，賴蕭配維持31%，侯康配則減少6個百分點。



而40－49歲仍以支持賴蕭配最多，為34%，但減少4個百分點，侯康配則增加6個百分點，至31%，柯盈配微增至28%；50－59歲三組人選支持度沒有明顯變化，仍以侯康配最高，為44%，賴蕭配36%居次，柯盈配僅14%；而60歲以上支持賴蕭配的比例增加6個百分點，至43%，轉為高於侯康配的42%，而柯盈配僅4%。